"Pulkstenis zvanīs pēc vecā vai jaunā laika?" Naktī uz svētdienu kārtējā pāreja uz ziemas laiku

14:44, 25. oktobris 2025
Latvijā naktī no sestdienas, 25. oktobra, uz svētdienu, 26. oktobri, plkst. 4 notiks pāreja no vasaras uz ziemas laiku, kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež vienu stundu atpakaļ, aģentūru LETA informē Ekonomikas ministrijā (EM).

Pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā nosaka 2010. gada 26. oktobra Ministru kabineta noteikumi “Par pāreju uz vasaras laiku”. Savukārt Eiropas Savienībā (ES) pāreju uz vasaras laiku nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. janvāra direktīva par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku. Direktīva nosaka vasaras laika sākumu un beigas vienoti visām ES dalībvalstīm.

EM norāda, lai gan ES līmenī ir bijušas diskusijas par laika maiņas atcelšanu, vienots lēmums nav pieņemts,

jo daudzas dalībvalstis uzskata – lai vienotos par atteikšanos no sezonālās laika maiņas, ir jāveic pilnvērtīgs ietekmes izvērtējums par izmaksām, kā arī citiem aspektiem. Līdz ar to Latvijā joprojām tiek ievērota iepriekš noteiktā kārtība, ko paredz Ministru kabineta noteikumi, kas atbilst ES direktīvā noteiktajām prasībām.

Pāreja uz vasaras laiku atkal notiks 2026. gada 29. martā plkst. 3, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu.

Vasaras laiks Latvijā pirmo reizi tika ieviests 1981. gadā.

Tikmēr soctīklos kā vienmēr ir viedoklis par šo sistēmu. Lūk, komentāru izlase!

Arī vietnē Treads domas par šo faktu dalās:
– Ko darīt cilvēkam, kuram jāliek modinātājs uz 3.30, bet darbā jābūt 4.10? 😅 Zvanīs pēc vecā vai jaunā laika? Cik ilgs laiks rezultātā būs tam, lai sataisītos?
– Ziemas laiks man galīgi neder, es gribu gulēt jau septiņos, un man nepatīk!

