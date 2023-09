Foto: SIPA/ SCANPIX/ LETA

Vai ir pamats bailēm no jauna Covid pandēmijas viļņa ziemā?







Kopš jūlija vidus Eiropā atkal ir sākusi pieaugt saslimstība ar Covid jaunu variantu parādīšanās dēļ. Augusta beigās Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) ziņoja par Covid-19 izplatības pieaugumu Eiropas Savienībā, ziņo “Euronews”.

Lielākais saslimšanas gadījumu skaita pieaugums vērojams vecāka gada gājuma cilvēku vidū (80+).

“Atsevišķās Eiropas daļās ir pazīmes, kas liecina par izplatības palielināšanos. Līdz 2023. gada 20. augustam Covid-19 gadījumu skaits bija pieaudzis par 11%, salīdzinot ar iepriekšējām 28 dienām,” norāda Dr Hans Kluge, Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģionālais direktors.

Pēc epidemiologa un ISGlobal un ICREA pētnieka Kvike Basata teiktā, beidzamo dažu mēnešu laikā, vasarā, vairākās Eiropas valstīs novērots Covid-19 izplatības pieaugums. Piemēram, Spānijā ievērojami pieaudzis ne tikai saslimušo, bet arī hospitalizēto skaits. Tas ir saistīts ar jaunu variantu parādīšanos, kas ir lipīgāki un bīstamāki nekā iepriekšējie, viņš uzsver.

Vai šajā ziemā pastāv lieli riski?

Tā kā vasara tuvojas noslēgumam un temperatūra sāk kristies, eksperti vērš uzmanību, ka iespējams piedzīvot vēl vienu Covid-19 vilni šoziem.

“Mēs zinām, ka katru reizi, kad iestājas aukstums, parādās jauni elpceļu vīrusi, tostarp tādi tradicionālie vīrusi kā gripa, kas mēdz izplatīties ziemas sezonā,” skaidroja Basats.

“Ja šiem vīrusiem pievienojam Covid-19 radīto slogu, veselības aprūpes sistēma tiek pakļauta nopietnai slodzei. Un, kad tā ir pakļauta slodzei, tā cieš. No tā mēs visi baidāmies.”

Lai mazinātu šo risku, eksperti stingri iestājas par vakcināciju pret Covid-19 un gripu, vienlaikus uzsverot piesardzības pasākumu ievērošanas nozīmi.

“Mums ir jābūt gataviem iespējamam pieaugumam rudenī un ziemā, jo tādas slimības kā Covid-19, gripa un citas elpceļu infekcijas, visticamāk, uzplauks,” portālam Euronews sacīja PVO.

Kāda ir Eiropas Savienības reakcija?

Eiropas Komisija ir devusi atļauju jaunām Covid-19 vakcīnām, kas jāpielāgo jauniem Omicron apakšvariantiem.

“Vakcīna ir licencēta pieaugušajiem, bērniem un zīdaiņiem, kas vecāki par 6 mēnešiem… šī vakcīna ir vēl viens svarīgs pavērsiens cīņā pret slimību,” teikts ES izpilddirektora oficiālajā paziņojumā par Pfizer vakcīnu.

Paredzams, ka šis vakcīnas atjauninājums, ko tirgo ar nosaukumu Comirnaty, arī pastiprinās imūnsistēmu pret esošajiem un topošajiem variantiem.

Taču ES apņemšanās cīņā pret COVID-19 ar to nebeidzas. “Koordinācija un sadarbība ir spēcīgas Eiropas veselības savienības pamatā,” skaidroja Eiropas veselības un pārtikas nekaitīguma komisāre Stella Kiriakide. “Kopš pandēmijas sākuma esam sadarbojušies, nodrošinot vadlīnijas ar ECDC starpniecību par to, kā tām ir jāuzrauga Covid-19, par nepieciešamību pēc sekvences, par nepieciešamību veikt uzraudzību un par to vakcinācijas stratēģijām.”

Lai glābtos no iespējamā jaunā pandēmijas viļņa, daudzas Eiropas valstis ir pieņēmušas proaktīvus pasākumus. Piemēram, Apvienotā Karaliste paziņoja par nodomu pārcelt Covid-19 vakcinācijas kampaņas sākuma datumu uz 11.septembri. Francijā jaunā Covid-19 vakcinācijas kampaņa, kas apvienota ar gripas kampaņu, sāksies 17.oktobrī.