Vai Ķīna uzdrošināsies Krievijai dot ieročus bailēs no sankcijām? "Ķīna noteikti darīs visu sev par labu!"







Kāds ir globālais redzējums – vai Ķīna dos tādiem ūpjiem kā Krievija savus ieročus, ja tas viņiem pašiem draud ar milzīgām sankcijām? Par to runā daudzi starptautiskie analītiķi, ka Ķīnai varētu būt bail dot Krievijai jebko, ka piemērs tiek piesaukts tā laika ASV prezidenta Donalda Trampa savulaik veiktais solis. Šādu jautājumu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” uzdeva kāds tā skatītājs Jānim Slaidiņam, NBS majoram, Zemessardzes štāba virsniekam.

Runājot par Ķīnas piegādēm – tās var arī slēptas: munīcija, bruņojums. vai viņi to darīs atklāti – kas to lai zina, grūti pateikt, uz kādas takas tagad ir nostājusies Ķīna, atzīst Slaidiņš.

“No vienas puses tā it kā atbalsta Ukrainu, no otras puses neliekas pārāk atbalstoša pret Krieviju, jo tās ekonomikai ir pārāk daudz saistību ar Eiropu, bet kā tas viss būs – to rādīs laiks,” saka virsnieks.

Viņš atzīst, ka Ķīna iegādāt var un brīnums tas nebūtu. “Iespējams, ka kādas lietas var piegādāt caur Baltkrieviju, vai kur citur. Nav viegli prognozēt, kā situācija attīstīsies.”

Lai gan Ķīnai nebūtu izdevīgas nesaskaņas ar Eiropu un ASV, Ķīna noteikti darīs visu, lai Krievija neuzvarētu, bet arī darīs visu, lai nezaudētu, tā rezumē Slaidiņš.