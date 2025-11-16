Vai Pokrovska būs kritiena sākums? Kas patiesībā notiek Ukrainas frontē 0
Jaunākie ziņojumi par Ukrainas iespējamo Pokrovskas un Mirnohradas zaudēšanu Doņeckas apgabalā rada satraukumu un spekulācijas par to, vai tas varētu būt “neatgriešanās punkts” karā ar Krieviju, raksta dialog.ua.
Tomēr, kā apgalvo laikraksta “The Sunday Times” komentētājs, šo pilsētu iespējamā krišana nenovedīs pie Ukrainas stratēģiskas sakāves.
Kā norāda laikraksta “Sunday Times” autors, neskatoties uz Pokrovskas nozīmi kā loģistikas centram, tās zaudējums būtiski nemainīs spēku līdzsvaru. Pilsētas zaudējums nenozīmēs Ukrainas stratēģijas sabrukumu: kaujas Doņeckas apgabala ziemeļaustrumos varētu turpināties, neskatoties uz Pokrovskas un Mirnohradas zaudēšanu.
Analītiķis uzsver, ka pat ja krievi ieņems Pokrovsku, tas nenovedīs pie visa Ukrainas kontrolētā Doņeckas apgabala tūlītējas sabrukuma.
Reģiona kontrolētajā daļā joprojām ir pilsētas, kuras var uzskatīt par aizsardzības priekšposteņiem, un tās netiks automātiski “salauztas”.
Pokrovskas ieņemšana varētu sniegt Krievijai zināmas operacionālas priekšrocības (loģistika, apgādes līnijas), taču tā negarantē sekojošu katastrofālu izrāvienu. Tā drīzāk ir taktiska, nevis stratēģiska uzvara.
Pat ja krievi pastiprinās spiedienu, viņi nesaņems “dāvanu” bez nopietniem zaudējumiem. Cīņa par Pokrovsku būs dārga, ierobežojot turpmāku strauju progresu, jo īpaši ņemot vērā, ka Ukrainas aizsardzība ir gatava nežēlīgai pilsētu karadarbībai un ārpus pilsētām tiek būvētas jaunas aizsardzības līnijas.
Kara pētījumu institūts (ISW) apstiprina sarežģīto situāciju Pokrovskas sektorā. Krievijas spēki cenšas pabeigt daļēju aplenkumu, savukārt Ukrainas spēki tur pusaplenkuma malas, cenšoties saglabāt svarīgas komunikācijas. Tomēr Ukraina neatzīst pilnīgu “blokādi” vai aplenkumu: ir ziņojumi par koridoru. Militārie avoti arī norāda, ka Krievija cenšas nostiprināt savas pozīcijas Mirnohradas apgabalā pirms aukstās sezonas, kas liek domāt, ka tā plāno ilgtermiņa operācijas.
Migla ir kavējusi Ukrainas izlūkošanas un uzbrukuma dronu darbību, kas ir viens no galvenajiem Ukrainas taktiskās priekšrocības elementiem. Sliktas redzamības dēļ:
– droni bija mazāk spējīgi atklāt Krievijas uzbrukuma grupu virzību;
– artilērijas pielāgošana ir kļuvusi sarežģītāka;
– FPV uzbrukuma dronu efektivitāte ir samazinājusies.
Kad droni tiek daļēji likvidēti, izšķirošais faktors kļūst to skaits. Krievija spēja aktīvi ieviest jaunas vienības, virzīties dziļāk pilsētu teritorijās un samazināt zaudējumus no Ukrainas bezpilota lidaparātu precīzajiem triecieniem. Krievijai Pokrovskas ieņemšana ir ne tikai militārs mērķis, bet arī politiska trofeja.
Rakstā uzsvērts, ka Maskava to varētu izmantot propagandas nolūkos, lai demonstrētu “progresu” un celtu morāli, īpaši vietējās auditorijas vidū. Taču Ukrainai šāda centra zaudēšana, neskatoties uz visām sāpīgajām sekām, nav katastrofāla tās militāri stratēģiskās pozīcijas ziņā.
Šķiet, ka tas ir sāpīgs, bet ne liktenīgs solis, īpaši, ja Ukrainas spēki saglabās kontroli pār citiem galvenajiem punktiem Doņeckas apgabalā. Kā iepriekš ziņoja Dialog.UA , Ukrainas bruņotie spēki, izmantojot gaisa spēkus, nogriež Krievijas armijas loģistikas ceļu uz Pokrovsku.