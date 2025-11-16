VIDEO. Tādu Rīgu vēl neesi redzējis: digitālais mākslinieks rada omulīgu pilsētas portretu 0
Digitālais mākslinieks Dreamchase savā “Instagram” kontā publicējis īsu video ar nosaukumu “Mūsu omulīgā Rīga”.
Video redzamas Rīgas ikoniskās ainavas, kas veidotas kā rokdarbu miniatūras – ar siltu, mājīgu noskaņu un rūpīgi izstrādātām detaļām.
Tajā var atpazīt pilsētas simbolus un ielas, kas šķiet it kā no filca, dzijas vai auduma darinātas.