VIDEO. Tādu Rīgu vēl neesi redzējis: digitālais mākslinieks rada omulīgu pilsētas portretu

19:11, 16. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Digitālais mākslinieks Dreamchase savā “Instagram” kontā publicējis īsu video ar nosaukumu “Mūsu omulīgā Rīga”.

Video redzamas Rīgas ikoniskās ainavas, kas veidotas kā rokdarbu miniatūras – ar siltu, mājīgu noskaņu un rūpīgi izstrādātām detaļām.

Tajā var atpazīt pilsētas simbolus un ielas, kas šķiet it kā no filca, dzijas vai auduma darinātas.

