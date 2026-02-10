Vai sals pastiprināsies? Laika prognoze šodienai 0
Otrdien vietām Latvijā – galvenokārt valsts ziemeļrietumu daļā – gaidāms neliels sniegs, prognozē sinoptiķi.
Debesis klās mākoņi, vietām tās skaidrosies. Dažviet saglabāsies sarma. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz -5..-10 grādiem.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz -9 grādiem.
Atmosfēras spiediens pazeminās, no rīta tas ir 1010-1015 hektopaskāli jūras līmenī.
Gaisa temperatūra Latvijā no -6 līdz -29 grādiem
Otrdien plkst. 5 gaisa temperatūra valstī bija no -6,4 grādiem Kolkā un -8,4 grādiem Ventspilī līdz -24,7 grādiem Madonā un -29 grādiem Daugavpils novērojumu stacijā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Daugavpils novērojumu stacija atrodas pilsētas austrumos pie Ruģeļu ūdenskrātuves, citviet pilsētā un tās apkārtnē gaiss caurmērā ir siltāks, vietām sals ir par desmit grādiem mazāks.
Saskaņā ar “Latvijas Valsts ceļu” informāciju zemākā gaisa temperatūra līdz pieciem rītā bija -25..-27 grādi vietām Latgalē, kā arī Dobeles, Pļaviņu un Gulbenes apkārtnē.
Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka bērni vecumā līdz 12 gadiem izglītības iestādi var neapmeklēt, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -20 grādiem, savukārt skolēni no 13 gadu vecuma uz skolu var nedoties, ja gaiss atdzisis līdz vismaz -25 grādiem.
Valsts rietumu pusē debesis apmākušās, tās apmācas arī Latvijas centrālajā daļā. Vietām ir neliels sniegs, migla un sarma.
Pūš lēns dienvidu vējš. Gaisa kvalitāte galvenokārt viduvēja.
Rīgā agrā rītā pārsvarā skaidras debesis, no rietumiem tās aizklāj mākoņi, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2-4 metri sekundē. Gaisa temperatūra plkst. 5 bija -17 grādi pilsētas centrā un -20 grādi lidostā.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -4,1 grāda Kolkā līdz -17,2 grādiem Dobelē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 9. februārī bija +22..+24 grādi Spānijas dienvidaustrumos un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -30 grādi Somijas ziemeļu daļā un Krievijā.