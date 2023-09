VIDEO. Sociālo tīklu lietotājus pārsteidz vāvere, kas brauc ar ūdensslēpēm Ieteikt







Sociālo tīklu lietotājus un ne tikai viņus pārsteigusi kāda vāvere, kas demonstrē trikus uz ūdensslēpēm.

Vāveres Tvigijas īpašnieki Toni Marija un viņas vīrs Čaks no Floridas, ASV, jau gadiem apmāca vāveres šādu triku rādīšanai, ar ko iepriecina ne tikai sociālo tīklu lietotājus, bet arī tos, kas ierodas noskatīties vāveres šovu klātienē.

Patiesībā šī ir jau ceturtā vāvere vārdā Tvigija, kura ir apmācīta braukt ar ūdensslēpēm. Pirmais vāverēns tika izglābts jau 1978. gadā pēc tam, kad tas viesuļvētras laikā tika izpūsts no migas. Viņu izglāba Čaka vecāki. Kopumā ģimenē līdz šim apmācītas jau 11 vāveres.

Neviena no vāverēm nav speciāli audzēta šim nolūkam. Čaka ģimene tās ir izglābusi, aprūpējusi un tādējādi tās ir kļuvušas par viņa ģimenes locekļiem.

Pāris no Floridas atzīst, ka vāveres ir ļoti gudri dzīvnieki: “Mēs sākam ar to, ka vāveres nostājas uz slēpēm uz zemes, un tikai tad ejam ar viņām pa apli baseinā. Tas aizņem dažus mēnešus un realitātē viņas brauc apmēram piecas līdz desmit minūtes. Mēs viņas nepiespiežam, viņām patīk to darīt. Katrai vāverei ir atšķirīgs raksturs, un, ja viņa nevēlas iemācīties braukt ar ūdensslēpēm, tad mēs to pieņemam.”