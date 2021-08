“Vāji orientējas imunizācijas jomā.” Zavadska par to, ka paustais par vakcīnu pret Covid-19 efektivitāti ir apzināti sagrozīts Ieteikt







Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) un viņu prezidenta Valda Kera publiskajā telpā paustais par vakcīnu pret Covid-19 efektivitāti dažādās vecuma grupās ir apzināti sagrozīts, no kopējā konteksta atrauts un tādējādi maldinošs saturs, žurnālistiem pavēstīja Imunizācijas valsts padomes (IVP) priekšsēdētāja Dace Zavadska.

LVSADA publiskajā telpā paudusi, ka vakcinācija pret Covid-19 neesot vienādi droša visās vecuma grupās un daudzos gadījumos nepasargājot no atkārtotas inficēšanās.

Eksperte sacīja, ka šos apgalvojumu ir izteikuši cilvēki, kas vāji orientējas imunizācijas jomā un ikdienā ar to nestrādā. Paziņojumā ietvertā informācija, pēc Zavadskas paustā, ir maldinoša un nav balstīta korektos zinātniskos datos, un noteikti nepārstāv profesionālo ārstu un ekspertu kopienas viedokli.

Tādējādi, pēc ekspertes sacītā, šis paziņojums ir pretrunā ar uz pierādījumiem balstītas medicīnas pamatprincipiem un diskreditē veselības aprūpes nozares profesionalitāti, veicina bažas un neuzticēšanos ārstiem un veselības aprūpes ekspertiem, kā arī var nodarīt milzīgu kaitējumu sabiedrības veselības saglabāšanai un veselības aprūpes nozarei kopumā.

“IVP nosoda šādas bezatbildīgas, maldinošas un nekorektas informācijas izplatīšanu un stingri aicina ārstu profesionāļu kopienu paust iedzīvotājiem tikai pierādījumos balstītu un saprotamu informāciju, un darboties saskaņā ar profesionālo ētiku un atbildīgumu,” sacīja Zavadska.

Zāļu valsts aģentūras Farmakovigilances nodaļas vecākā eksperte un Eiropas Zāļu aģentūras Zāļu drošuma komitejas Latvijas pārstāve Zane Neikena savukārt aicināja nebalstīties tikai uz vienu publikāciju, sniedzot komentārus, kam var būt būtiska ietekme uz sabiedrības veselību.

“Balstoties uz vienu publikāciju vai vienas personas viedokli, nekad nevar izdarīt visaptverošus secinājumus par zāļu drošumu un to guvuma-riska līdzsvaru, un izteikt viedokli par lietām, kas būtiski ietekmē sabiedrības veselību,” sacīja Neikena, piebilstot, ka tieši šī iemesla dēļ ir vajadzīga visaptveroša ekspertīze.

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs Ģirts Briģis savukārt iztirzāti izvērtēja LVSADA paustos argumentus, iezīmējot tajos dažādus trūkumus.

Vienā no Briģa analizētajiem LVSADA apgalvojumiem pausts, ka “jaunākā zinātniskā informācija liecina, ka aptuveni puse jauno inficēšanās gadījumu, ko izraisījis koronavīrusa delta variants, ir konstatēti starp pilnībā vakcinētiem cilvēkiem”. Izmantojot piemēru, Briģis stāstīja, ka var izveidoties situācija, ka pie vakcinācijas aptveres 83% apmērā, 100 cilvēku grupā, konstatējot divus inficēšanās gadījumus nevakcinēto vidū un divus vakcinēto, var nonākt pie secinājuma, ka puse sasirgušo bijuši vakcinēti, neraugoties uz faktu, ka saslimšanas gadījumu skaits ir neliels. Tādējādi var rasties interpretācijas kļūda, vedinot domāt, ka vakcīna nav gana efektīva.

“Ja mēs skatāmies, kāda daļa no visiem vakcinētajiem saslima un kāda daļa no nevakcinētiem – šie skaitļi jau ir būtiski atšķirīgi, norādot, ka vakcinēto vidū iespēja saslimt ir daudz mazāka. To izšķir tieši šīs proporcijas, un tas nozīmē, ka nevis puse no vakcinētajiem saslima, bet saslima vienāds skaits, un šīs populācijas ir ļoti atšķirīgas,” skaidroja Briģis.

Tāpat eksperts skaidroja, ka avoti, uz kuriem atsaukusies LVSADA, ir cienījami, taču tās nav zinātniskās publikācijas, bet gan drīzāk izglītojoši viedokļraksti, kas domāti mediķiem.

Jau ziņots, ka IVP norāda, ka apjomīgi dažādu pasaules valstu dati un pētījumu rezultāti par vakcīnu pēcreģistrācijas laika posmu, kā arī miljardiem saņemto vakcīnas devu pasaulē apstiprina līdz šim pausto, ka vakcinācija ir droša un efektīva plašam iedzīvotāju lokam.

Vakcīnas pret Covid-19 pasargā cilvēkus arī no vīrusa delta varianta un mazina vīrusa transmisiju. Visas Eiropas Savienībā apstiprinātās vakcīnas pret Covid-19 nodrošina augstu aizsardzību pret koronavīrusa variantiem, tostarp pasargā no smagas saslimšanas gaitas un hospitalizācijas.

Pieejamie dati apliecina, ka abas vakcīnu “Pfizer”/”BioNTech”, “Moderna” un “AstraZeneca” devas nodrošina pietiekamu aizsardzību pret vīrusa delta variantu.