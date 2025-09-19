Izņemot auskarus no ausu caurumiem, tie nepatīkami ož? Lūk, par ko tas patiesībā liecina 0
Daudzi cilvēki pēc auskaru izņemšanas sajūt nepatīkamu smaku izdalīšanos gan no paša auskara, gan auskara cauruma. Šī parādība ir izplatīta un ne vienmēr norāda uz infekciju, taču to nevajadzētu ignorēt. Nepatīkams aromāts parasti rodas no ādas taukiem, atmirušām šūnām un baktērijām, kas uzkrājas ausu caurumā un uz pašas rotas. Pat ja caurums jau ir sadzijis, tauku dziedzeri turpina ražot sebumu, kas var sakrāties ausu caurumā, it īpaši, ja auskars cieši pieguļ ādai, vēsta ārzemju mediji.
Papildus ādas šūnas pastāvīgi atjaunojas, un to sīkās daļiņas var iesprūst auskarā vai auskara caurumā. Šaurā un siltā vidē esošās baktērijas sāk pārstrādāt taukus un šūnu atliekas, radot specifisku, bieži nepatīkamu smaku.
Daži auskari, īpaši no lētākiem metāla sakausējumiem, var oksidēties vai reaģēt ar sviedriem, kas izraisa nepatīkamo aromātu. Mitrums un sviedri arī vēl vairāk vieicina baktēriju vairošanos.
Vēl viens iemesls nepatīkamai smakai var būt pieskaršanās ausu caurumam ar netīrām rokām, kas var ieviest jaunas baktērijas un izraisīt iekaisumu. Tāpat alerģiskas reakcijas uz auskariem, piemēram, niķeļa saturu, var izraisīt apsārtumu, niezi un padarīt ausu caurumu vairāk uzņēmīgu pret baktērijām. Arī pārāk cieši pieguloši auskari var samazināt asinsriti, radot risku iekaisumam un smakai, savukārt auskari, kas tiek nēsāti ļoti ilgi bez regulāras tīrīšanas, var uzkrāt atmirušās ādas šūnas un taukus, radot piemērotu vidi baktēriju pavairošanai.
Kā rīkoties?
Ja ausu caurums sāk nepatīkami ost, vislabāk to regulāri un uzmanīgi tīrīt ar maigu, bezsmaržas līdzekli un ūdeni, kā arī var izmantot antimikrobiālas ziedes. Tomēr, ja smaku pavada spēcīgs apsārtums, pietūkums vai šapes, un simptomi ilgst vairāk nekā trīs dienas, jāvēršas pie ārsta. Jo īpaši svarīgi to darīt, ja parādās strutaini vai krāsaini izdalījumi, drudzis, slikta dūša vai reibonis, jo tas var liecināt par nopietnu infekciju.