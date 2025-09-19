Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Budžetā zaudējumi, bet mūsu maciņā, cerams, paliks vairāk: četrām pārtikas precēm uz gadu samazinās PVN 0

LETA
15:19, 19. septembris 2025
Ziņas Ekonomika

Pievienotās vērtības nodokli (PVN) maizei, pienam, olām un svaigai mājputnu gaļai pilotprojekta veidā plānots samazināt no 2026.gada 1.jūlija līdz 2027.gada 30.jūnijam.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Neredzamās slepkavas: četri ikdienas ieradumi, kas nemanāmi bojā asinsvadus un palielina trombu attīstības risku
Kokteilis
Ja esi dzimis vienā no šiem trīs datumiem, tev uzlikts īpašs “zīmogs” no pagātnes
Trīs Krievijas iznīcinātāji ielidojuši Igaunijas teritorijā; igauņi pieprasa NATO 4. panta konsultācijas 121
Lasīt citas ziņas

Šiem produktiem tiks piemērota samazinātā 12% PVN likme. Standarta PVN likme ir 21%.

Šīs izmaiņas PVN piemērošanā nākamgad samazinās valsts budžeta ieņēmumus par 15 miljoniem eiro, bet 2027.gadā – par 16,4 miljoniem eiro, teikts Finanšu ministrijas (FM) valdībā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā “Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2026., 2027. un 2028.gadam”.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
VIDEO. Karaliskā sveiciena vietā sūdi! Anglijas godasardzes zirgs nokārtojas Trampa priekšā
“34 miljoni eiro nesedz pilnīgi itin neko!” Veselības un sociālās aprūpes darbiniekus neapmierina Finanšu ministrijas lēmums
VIDEO. Ukrainas dronu uzbrukums izsit no ierindas 60 miljonus dolāru vērtu Krievijas karakuģi

ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai LETA iepriekš teica, ka Saeimā turpināsies diskusijas par iespēju PVN pazemināto likmi noteikt arī cūkgaļai.

Saeimā 2026.gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt 15.oktobrī.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Organisms sāk prasīt lielāku uzmanību? 8 pārtikas produkti, kurus ikvienam vīrietim, sasniedzot 50 gadu slieksni, būtu jāiekļauj savā uzturā
Pārtikas cenas kāpušas debesīs: latvieši atklāj, no cik eiro mēnesī jāatvadās, lai paēstu
TV24
“Mēs šobrīd PVN negribam celt, bet…” Siliņa atklāj, kuras preces veikalos atkal kļūs dārgākas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.