Vakcinētajiem piemaksās par dīkstāvi…bet ne visiem Ieteikt







Zigfrīds Dzedulis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vīrusa izraisītās krīzes ātrākai pārvarēšanai valsts piemaksās darba ņēmējiem, kā arī pašnodarbinātajiem, mikrouz­ņēmuma nodokļa un patentu maksātājiem. Bet uzņēmējdarbības un nodarbināto atbal­stam darba devēji varētu pieteikties tikai par vakcinētajiem darbiniekiem vai arī tādiem, kuri būs saņēmuši vismaz pirmo potes devu.

Tā pagājušajā nedēļā izsprieda finanšu ministra Jāņa Reira pieaicinātie Ekonomikas un Finanšu ministrijas eksperti, uzklausot vairāku nozaru ministrus, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Eksperti sagatavos atbalstam vajadzīgos tiesību dokumentus, kuros būs precīzi paskaidrots, kad, kam, par ko piemaksās un kāds būs šo piemaksu apmērs.

Tā kā 20. oktobrī valdība izsludināja valstī ārkārtas stāvokli līdz 15. novembrim, tad šim laikposmam būs paredzēts arī valsts atbalsts. Atbalstam nepieciešamos tiesību dokumentus Ministru kabinetā apstiprināja 26. oktobrī. Pēc tam tie vēl jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju. Par atbalstu lielo uzņēmumu darbiniekiem, kuri būs pārsnieguši maksimālo vienam uzņēmumam piešķiramo atbalsta apjomu, valdība, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, varētu lemt atsevišķi.

Ekonomikas ministrija ziņo, ka uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam būs nepieciešami 152 miljoni eiro, tostarp apgrozāmajiem līdzekļiem 120 miljoni eiro, bet algu piemaksām 32 miljoni eiro mēnesī.

Šo atbalstu paredz izmaksāt laikposmā no 1. oktobra līdz 31. novembrim. Lai pieteiktos atbalstam, saimnieciskās darbības ieņēmumiem no šā gada jūlija līdz septembrim vienā mēnesī jābūt sarukušiem vismaz par 20% vai par 30% salīdzinājumā ar attiecīgo mēnesi 2019. gadā un šis ieņēmumu samazinājuma cēlonis bijis saimnieciskās darbības ierobežojumi.

500 eiro un 50%

Atbalsta apmērs darba devēja darbiniekiem būs 50% no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no šī gada jūlija līdz septembrim, bet ne vairāk kā 500 eiro mēnesī. Darba devējam būs jāpiemaksā starpība starp saņemto atbalstu un darba samaksas apmēru par attiecīgo laikposmu.

Pašnodarbinātajiem, tostarp mikrouz­ņēmuma nodokļa maksātājiem maksās 50% no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autor­atlīdzības par laikposmu no šī gada jūlija līdz septembrim, bet arī ne vairāk kā 500 eiro mēnesī. Savukārt patentu maksātāji saņems 250 eiro, ja atbalsta laikā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējā stāvokļaizsludināšanas.

Atbalstam darba devēji varēs pieteikt savus darbiniekus VID līdz 2021. gada beigām par attiecīgo atbalsta mēnesi.

VID pārskaitīs naudu uz iesniegumā norādītā darbinieka kontu, paziņojot par to darba devējam. Iekams pārskaitīt naudu, VID pārbaudīs Nacionālajā veselības dienestā (NVD), vai atbalstam pieteiktie darbinieki ir izpotējušies.

Virknē nozaru nesaņems

Nolemts, ka atbalstu nesaņems par uzņēmējdarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē, apstrādes rūpniecībā, elektroenerģijā, ūdens, gāzes un siltuma apgādē un gaisa kondicionēšanā, atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā, būvniecībā, izdevējdarbībā, telekomunikācijā, datorprogrammēšanā, konsultēšanā un saistītās darbībās, informācijas pakalpojumos.

Tāpat atbalstu nesaņems nodokļu maksātāji, kuri strādā šādās nozarēs: finanšu un apdrošināšanas darbības; darbaspēka un nodrošināšana ar personālu; ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības; kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi; kopēšana; dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības; informācijas zvanu centru darbība; valsts pārvalde un aizsardzība; azartspēles un derības; sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība.

Iemesls, kādēļ šīs nozares atbalstu nesaņems, ir tas, ka tiek uzskatīts, ka krīze nav tās negatīvi ietekmējusi.