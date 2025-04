Valainis par “airBaltic” nākotni: “Tas nevar būt tikai uzņēmums, kas pērk lidmašīnas un pēc tam domā, kur ar tām lidot?” Ieteikt







Maijā Valsts kontrole (VK) nāks klajā ar revīzijas ziņojumu par valsts veiktajiem ieguldījumiem nacionālajā aviokompānijā “airBaltic”, un, kā zināms, sie ieguldījumi pārsniedz pusmiljardu eiro, bet rudenī būs vajadzīgi vēl 120 miljoni eiro. Vai jums kā ekonomikas ministram ir skaidrs, kad varētu beigties Latvijas nodokļu maksātāju naudas ieguldīšana “airBaltic“? “Es ļoti ceru, ka tas beigsies pēc iespējas ātrāk un šis uzņēmums kļūs par pelnītspējīgu uzņēmumu,” tā savu atbildi uz TV24 raidījuma “Ziņu TOP” vadītājas jautājumu iesāka teikt ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).

“”airBaltic” šobrīd ir bijušas ļoti pozitīvas pārmaiņas. Ir atlaists ilggadējais vadītājs Gausa kungs, kurš nespēja nodrošināt to, ko sabiedrība no viņa sagaidīja, kad šis te uzņēmums pēc visiem šiem ieguldījumiem strādās ar peļņu un nesīs šo naudu atpakaļ valstij. Līdz ar to šobrīd ir jauna padome, jauns padomes vadītājs, tiek meklēts jauns uzņēmuma vadītājs. Man ir pārliecība, ka šis ir pozitīvu pārmaiņu sākums. Uzņēmums beidzot sāk runāt par tādu biznesa modeli, lai tas nestu peļņu savam akcionāram, tas ir, – Latvijas valsts iedzīvotājiem,” uzsvēra ekonomikas ministrs Valainis, runājot par “airBaltic” valdes priekšēdētāja Martina Gausa atlaišanu no amata šā gada 7.aprīlī. Kā jau ziņots, tad pagaidu izpilddirektora pienākumus šobrīd pilda kompānijas valdes loceklis un operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis.

Valainis norādīja, ka “airBaltic” vadības līdz šim izcelto faktu, ka uzņēmums ir labs un maksā nodokļus valstij, ir “absolūti nepareizi”, jo visi taču maksā nodokļus, ne tikai “airBaltic”. Ekonomikas ministrs intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” apgalvoja, ka tagad pēc Gausa atlaišanas no amata “airBaltic” var pilnīgi noteikti rēķināties ar “mūsu atbalstu tālākajā izaugsmes ceļā”. “Tas ir uzņēmums, kuram ir jāģenerē peļņa,” uzskata Valainis. “Tas nevar būt tikai uzņēmums, kas pērk lidmašīnas un pēc tam domā, kur ar tām lidot? Ir jābūt skaidrai stratēģijai, ko ar to visu darīs tālāk. Un es ticu šī uzņēmuma spējai tādam būt. Diemžēl iepriekšējais vadītājs ar to netika galā,” piebila ekonomikas ministrs Valainis, paužot ticību “airBaltic” veiksmīgai un straujai izaugsmei nākotnē.

