Lai jaunajā mācību gadā varētu izmantot “Rīgas satiksmes” sabiedrisko transportu bez maksas, uzņēmums aicina Rīgas 1., 5., un 10. klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kuri maina mācību iestādi, vecākus noformēt Skolēna karti portālā www.eriga.lv līdz 25. augustam. Ja Skolēna karte portālā www.eriga.lv tiks noformēta līdz 25. augustam, to jau no 1. septembra varēs saņemt izglītības iestādē, kurā bērns mācās, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas centriem, ziņots Rīgas domes mājaslapā.

“Rīgas satiksme” skaidro, ka, aizpildot pieteikumu Skolēna kartes izgatavošanai portālā www.eriga.lv, dati par skolēnu un skolu, kurā bērns mācās, tiks atlasīti automātiski. Pieteikumam klāt jāpievieno tikai skolēna fotogrāfija. Balstoties uz saņemto pieteikumu, “Rīgas satiksme” izgatavotās Skolēnu kartes nogādās attiecīgajās skolās.

Skolēna karte ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem, kas nodrošina bezmaksas braucienus “Rīgas satiksmes” sabiedriskajā transportā. Karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē. Tās nomaiņa jāveic, uzsākot mācības 5. un 10. klasē. Jauna Skolēna karte jāsaņem tiem skolēniem, kuri maina izglītības iestādi vai kuriem mainās personas dati.