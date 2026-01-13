Foto: Ekrānuzņēmumi no video “Facebook”

“Veica apdzīšanu un saslīdēja.” Liecinieki atklāj, kas notika liktenīgajā avārijas brīdī uz Ventspils šosejas 0

LA.LV
8:27, 13. janvāris 2026
Stāsti Izpēte

Jau iepriekš vēstījām par avāriju, kur svētdien Tukuma novadā bojā gājušas trīs personas. Plkst. 15.17 tika saņemts izsaukums uz Tukuma novadu, Smārdes pagastu, kur notikusi sadursme starp sešām automašīnām, no kurām viena bija kravas automašīna. Avāriju izpētījuši arī eksperti un dalījušies ar saviem secinājumiem, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Lasīt citas ziņas

Ekspertu secinājumi apstiprina, ka negadījumā bija iesaistītas sešas automašīnas.

“Degpunktā” komanda pamanīja sniegā izmētātas alkohola pudeles, kā arī “Toyota Hilux” kravas nodalījumā atradās mežacūkas ķermeņa atliekas un galva.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Gribēja reklāmu, dabūja šķiršanos: restorāna publicētais “TikTok” video izjauc vīrieša laulību
ANO ārkārtas sēdē ASV asi nosoda Krievijas uzbrukumus Ukrainai un runā par kara eskalāciju
Saulīte izlīdīs no mākoņiem, bet sals neatkāpsies – laika prognoze otrdienai

Pastāv iespēja, ka bojāgājušie bijuši mednieki, kuri neilgi pirms tam sadalījuši medījumu, taču mednieku organizācijas šo informāciju vēl nav apstiprinājušas.

CSDD Satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis atgādina, cik svarīgi ir sagatavot automašīnu braukšanai ziemā, lai izvairītos no bīstamām situācijām:

“Laika apstākļi ir mainīgi – kad kļūst siltāks, ceļi kļūst slapji, ik pa brīdim snieg, pūš vējš. Tāpēc nevar droši prognozēt, kāda būs ceļa kvalitāte, un šādos apstākļos jābrauc īpaši uzmanīgi un vērīgi, lai pēkšņi nezaudētu vadāmību.

Šajā laikā īpaši rūpīgi jāpārrauga riepu stāvoklis. Ja decembrī riepu protektoru dziļums daudzām automašīnām bija tuvu minimālajiem 4 mm, tad šobrīd tas nereti samazinājies līdz 3 mm. Tas nav pieļaujami, it īpaši tad, kad laiks pasliktinās un ceļa apstākļi kļūst vēl neprognozējamāki.”

Fūres šofera un liecinieku sniegtās liecības norāda, ka pretējā joslā nonācis tieši pikaps, kamēr smagā automašīna braukusi pa savu joslu. “Hilux”, veicot apdzīšanu, saslīdējis un izraisījis sadursmi.

Arī sociālo mediju platformā “Threads” avārija piesaistījusi sabiedrības uzmanību. Lietotāja vārdā Lana raksta:

“Esiet piefiksējuši, ka pēdējā laikā traģiskākās autoavārijas notiek tieši uz Ventspils šosejas. Kā Jums liekas, kāpēc? Trakuļu pietiek uz visām Latvijas šosejām, bet tur tas nav tik izteikti kā Ventspils šosejā. Varbūt vienkārša sakritība.”

Jurijs komentāru sadaļā norāda, ka šoseja ir pārāk noslogota un šaura, kas veicina bīstamu situāciju veidošanos. Arī Uģis piekrīt:

“Ventspils šosejai vajadzētu būt ar četrām joslām, nevis divām. Liela maģistrāle, liela satiksme, daudz nepacietīgo apdzinēju un daudz kravas auto, kas brauc lēnāk.”

Savukārt Betija atzīst: “Tracina tas ceļš. Iepriekš braucu cauri Jūrmalai, jo tur visi nesās kā negudri, dzen, vispār nedomājot. Pašai vairākas reizes pa sirmam matam patrāpījies, jo nesās purnā…”

Mareks izsakās skarbi: “Sliktam dejotājam paša olas traucē. Viss ir atkarīgs tikai no tām smadzenēm vai to neesamības uz ceļa, ne ceļi, ne radari, ne sniegs, ne kas vairāk. Bet tas, kurš nespēj sevi kontrolēt, vainīgos vienmēr meklēs citur.”

Kas sakāms citiem lietotājiem?

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Plašāk skaties video!

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Kas, jūsuprāt, galvenokārt veicina bīstamas avārijas uz šosejām?

  • Pārāk noslogotas un šauras šosejas
  • Nepacietīgi un neuzmanīgi vadītāji
  • Slikti laika apstākļi un ceļa stāvoklis
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Smags ceļu satiksmes negadījums pie Ķemeriem – gājuši bojā trīs cilvēki
Trīs it kā pavisam ikdienišķi, taču bīstami ieradumi pie stūres, kas var maksāt dzīvību
TV24
Gribi ziemā uz ceļa palikt dzīvs? Šis viens eksperta ieteikums palīdzēs izvairīties no nelaimes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.