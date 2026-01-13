“Veica apdzīšanu un saslīdēja.” Liecinieki atklāj, kas notika liktenīgajā avārijas brīdī uz Ventspils šosejas 0
Jau iepriekš vēstījām par avāriju, kur svētdien Tukuma novadā bojā gājušas trīs personas. Plkst. 15.17 tika saņemts izsaukums uz Tukuma novadu, Smārdes pagastu, kur notikusi sadursme starp sešām automašīnām, no kurām viena bija kravas automašīna. Avāriju izpētījuši arī eksperti un dalījušies ar saviem secinājumiem, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Ekspertu secinājumi apstiprina, ka negadījumā bija iesaistītas sešas automašīnas.
“Degpunktā” komanda pamanīja sniegā izmētātas alkohola pudeles, kā arī “Toyota Hilux” kravas nodalījumā atradās mežacūkas ķermeņa atliekas un galva.
Pastāv iespēja, ka bojāgājušie bijuši mednieki, kuri neilgi pirms tam sadalījuši medījumu, taču mednieku organizācijas šo informāciju vēl nav apstiprinājušas.
CSDD Satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis atgādina, cik svarīgi ir sagatavot automašīnu braukšanai ziemā, lai izvairītos no bīstamām situācijām:
“Laika apstākļi ir mainīgi – kad kļūst siltāks, ceļi kļūst slapji, ik pa brīdim snieg, pūš vējš. Tāpēc nevar droši prognozēt, kāda būs ceļa kvalitāte, un šādos apstākļos jābrauc īpaši uzmanīgi un vērīgi, lai pēkšņi nezaudētu vadāmību.
Fūres šofera un liecinieku sniegtās liecības norāda, ka pretējā joslā nonācis tieši pikaps, kamēr smagā automašīna braukusi pa savu joslu. “Hilux”, veicot apdzīšanu, saslīdējis un izraisījis sadursmi.
Arī sociālo mediju platformā “Threads” avārija piesaistījusi sabiedrības uzmanību. Lietotāja vārdā Lana raksta:
Jurijs komentāru sadaļā norāda, ka šoseja ir pārāk noslogota un šaura, kas veicina bīstamu situāciju veidošanos. Arī Uģis piekrīt:
“Ventspils šosejai vajadzētu būt ar četrām joslām, nevis divām. Liela maģistrāle, liela satiksme, daudz nepacietīgo apdzinēju un daudz kravas auto, kas brauc lēnāk.”
Savukārt Betija atzīst: “Tracina tas ceļš. Iepriekš braucu cauri Jūrmalai, jo tur visi nesās kā negudri, dzen, vispār nedomājot. Pašai vairākas reizes pa sirmam matam patrāpījies, jo nesās purnā…”
Kas sakāms citiem lietotājiem?
Plašāk skaties video!
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!