Vēl nedēļas sākumā vairākos veikalos bija tukši sāls, putraimu, dažviet arī miltu plaukti, taču tirgotāji tos ātri piepilda. Foto: Dainis Bušmanis

"Sāls pievests! Un vēl ar atlaidi!" Veikalnieki apgalvo, ka pārtikas nepietrūks







Sandra Dieziņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Veikalnieki apgalvo – situācija pēc pastiprinātas ilgi uzglabājamo produktu izpirkšanas pamazām normalizējas. Taču vēl nedēļas sākumā vairākos veikalos bija tukši sāls un putraimu plaukti, būtiski bija pieaudzis pieprasījums pēc makaroniem, miltiem un pat kafijas.

Sāls vairākos veikalos izpirkts pilnībā un daudzi bija izbrīnīti, ka daža laba saimniece paspēja iepirkt 10 kg un pat 25 kg sāls.

Tajā pašā laikā citi attapās, ka sāls nupat beidzas un vajadzīgo nedabūt. Piemēram, sociālās aprūpes iestādes “Mārsnēni” un “Sērmūkši” sociālajā vietnē “Facebook” lūdza palīdzību, jo sāls krājumu pietiek tikai nedēļai. Piegādātājs centriem paudis, ka sāls nav un veikalos arī to nav iespējams iegādāties.

Aprūpes centri nelūdza ziedot, bet pauda, ka ir gatavi sāli nopirkt, jo jāpaēdina 146 seniori. Vakar noskaidrojām, ka abām iestādēm ir izdevies tikt pie nepieciešamā sāls daudzuma.

Pieprasījums normalizējas

Tikmēr veikalu pārstāvji stāsta, ka pārtikas krājumu ir pietiekami. “Produktu rezerves šobrīd ir pietiekamas, un “Elvi” pilnībā spēj apmierināt pircēju vajadzības gan pēc svaigiem ikdienas produktiem, gan precēm, kuru pieprasījums strauji aug tāpēc, ka tiek veidoti pārtikas krājumi un humānās palīdzības sūtījumi,” stāsta SIA “Elvi Latvija” komercdirektore Laila Vārtukapteine.

Pieprasījums pēc ilgi glabājamiem produktiem esot nedaudz samazinājies – acīmredzot cilvēki, kas to vēlējās, jau ir sagādājuši produktu rezerves, tāpēc pieprasījums pakāpeniski normalizējas.

Protams, Ukraina ir nozīmīgs pārtikas ieguves avots visai Eiropai, karš šajā zemē var ietekmēt situāciju pārtikas tirgū, tomēr paredzams, ka kara dēļ drīzāk mainīsies produktu cenas, nevis pieejamība, uzsver Vārtukapteine.

Vienlaikus viņa apstiprina, ka “Elvi” arī turpmāk paredz maksimāli sadarboties ar vietējiem ražotājiem, pārtikas preču krājumi Eiropā ir pietiekami lieli un ilgstošs kādu konkrētu preču deficīts tuvākajā laikā nav gaidāms – ražotāji sekmīgi pārorientē savu darbu, lai nodrošinātu ražošanu neatkarīgi no kara Ukrainā.

Aicina saglabāt mieru

“Rimi Latvia” Kategoriju departamenta direktors Milans Blūms skaidro, ka saistībā ar situāciju Ukrainā pirmajās dienās varēja novērot vien nebūtisku pieprasījuma pieaugumu pēc precēm ar ilgu derīguma termiņu, piemēram, rīsiem, makaroniem un citiem.

Līdz ar situācijas eskalāciju Ukrainā, nereti ietekmējoties no nepārbaudītas informācijas, piemēram, sociālajos tīklos, iedzīvotāji pastiprināti iegādājās sāli, taču “Rimi Latvia” vēlas nomierināt pircējus un aicina saglabāt mieru šajā sarežģītajā laikā. Uztraukumam par sāls vai citu preču iztrūkumu neesot pamata.

“Mūsu piegādātāji ir apstiprinājuši, ka sāls krājumi ir pietiekami, un pēc īslaicīga pieprasījuma pieauguma uz mūsu noliktavu ir piegādāti papildu krājumi, kas tiek nogādāti uz veikaliem. Tas pats attiecas uz pārējiem pārtikas produktiem – diemžēl tehnisku iemeslu dēļ brīvdienās kavējās produktu piegādes veikaliem, taču šobrīd tās ir atjaunotas ierastajā apmērā,” skaidro Milans Blūms.

To, ka produkti šajās dienās pirkti vairāk, apliecina arī “Maxima Latvija” pārstāvji. Vairāk, nekā ierasts, tiekot pirkti produkti, kam ir ilgāks uzglabāšanas termiņš.

“Pēdējo nedēļu laikā esam novērojuši, ka pieprasījums, piemēram, pēc miltiem ir dubultojies, tāpat vairāk nekā par 50% ir audzis pieprasījums pēc rīsiem, griķiem un makaroniem. Īpaši var izcelt pircēju vēlmi iegādāties cukura un sāls rezerves – cukura pieprasījums audzis gandrīz četras reizes, savukārt sāls pieprasījums gandrīz trīskāršojies. Tāpat pircēji biežāk izvēlas iepirkumu grozā ievietot arī konservus, kuru pieprasījums pēdējo nedēļu laikā ir dubultojies,” stāsta “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

Galvenais iemesls, kāpēc atsevišķos veikalos, piemēram, ir tukšāki sāls plaukti, ir tas, ka cilvēki pērk ievērojami vairāk iepakojumu, nekā ikdienā nepieciešams.

Lai praktiski pielāgotos šim jaunajam pieprasījumam, nepieciešams laiks, tāpēc uzņēmums aicina cilvēkus saglabāt mieru un iegādāties rezerves nelielā apjomā.

Dupate-Ugule uzsver, ka kolēģi intensīvi strādā, lai papildinātu veikalu plauktus, jo īpaši sāli, to pakāpeniski pievedot veikaliem no citiem piegādātājiem. Uztraukumam neesot pamata, pakāpeniski piegādes normalizēsies un jau tuvākajā laikā sāls tikšot piegādāts visiem “Maxima” veikaliem nepieciešamajā daudzumā.

Veikalos esot pieejami dažādi sāls veidi, piemēram, smalkais sāls un Himalaju sāls, ko nodrošina partneri no citām valstīm ārpus Ukrainas, piemēram, no Itālijas, Spānijas un Pakistānas, līdz ar to ir pieejamas dažādas šī produkta alternatīvas.

Faktiski tirgotāji apliecina, ka sāls veikalos būs un jelkādām bažām nav iemesla.

Arī “Latvijas sāls tirdzniecības kompānija” jau apliecinājusi, ka sāls piegādēs iespējami īslaicīgi pārtraukumi, bet satraukumam par ilgstošu sāls trūkumu nav pamata.