Vēsturisks brīdis. Latvijā taps ievērojama “Rheinmetall” munīcijas ražotne 60
Ceturtdien, 25.septembrī, Hamburgā, Vācijā tika parakstīts memorands par artilērijas munīcijas ražotnes būvniecību Latvijā. Memoranda parakstīšanā piedalījās Latvijas Republikas ministru prezidente Evika Siliņa, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (VAK) valdes locekle Ingrīda Ķirse un investors – Vācijas aizsardzības industrijas vadošais uzņēmums “Rheinmetall AG”.
Ražotnes būvniecībai paredzēts dibināt kopuzņēmumu. Projekta ietvaros plānots piesaistīt vairāk kā 200 milj. EUR lielas investīcijas, bet desmit gadu laikā ražotnes eksports varētu pārsniegt trīs mljrd. EUR. Ražotnes būvniecības sākšana plānota 2026.gada pavasarī, bet produkcijas ražošanas uzsākšana – gadu vēlāk. Projekta virzība otrdien, 23.septembrī, tika atbalstīta arī valdībā, skatot informatīvo ziņojumu “Par artilērijas ražotnes izveidi Latvijā”.
“Latvija konsekventi iegulda savā aizsardzībā un partnerībā ar sabiedrotajiem. Sadarbība ar Rheinmetall sniedz iespēju piesaistīt simtiem miljonu eiro investīcijas, radīt jaunas darba vietas un dot Latvijas uzņēmumiem pieeju augstākās klases tehnoloģijām. Tas stiprina ne tikai mūsu ekonomiku, bet arī valsts drošību un NATO kolektīvo aizsardzību. Esmu pārliecināta, ka investīcijas mūsu valsts aizsardzībā ir arī investīcijas mūsu valsts iedzīvotāju drošībā un nākotnē,” pauž Latvijas Republikas Ministru prezidente Evika Siliņa.
“Šī vienošanās apliecina, ka Latvija mērķtiecīgi attīsta aizsardzības industriju kā nozīmīgu tautsaimniecības daļu. Mēs runājam par jauniem investīciju apjomiem, augstas pievienotās vērtības darba vietām un tehnoloģijām, kas nesīs ieguvumus visai mūsu ekonomikai. Latvijas uzņēmumi iegūst iespēju iesaistīties starptautiskās piegāžu ķēdēs un būt daļa no modernās Eiropas aizsardzības ekosistēmas,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Valsts aizsardzības korporācijas valdes locekle Ingrīda Ķirse: “Ar visaugstāko atbildību uzņemamies mums uzticēto – kopīgi veidot artilērijas munīcijas ražotni Latvijā. Esmu pārliecināta, ka tam ir visi priekšnosacījumi, jo projektā apvienojas vairākas būtiskas komponentes. Proti, gan Valsts aizsardzības korporācijas uzdevums nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku vajadzības un mērķis attīstīt Latvijas aizsardzības industriju, veidojot ražošanas kapacitātes, gan Rheinmetall ilggadējā pieredze industrijā un uzkrātā zinātība, kā arī augstie standarti un starptautiskā atpazīstamība. Šī sinerģija ir pamats spēcīgai partnerībai, lai attīstītu industriju, kā arī stiprinātu Latvijas un reģiona drošību.”
Plānotais projekts ir loģisks un secīgs turpinājums Valsts aizsardzības korporācijas darbam. Korporācija tikko uzsākusi praktiski īstenot savu pirmo lielo aizsardzības industrijas projektu – ROLLO jeb artilērijas munīcijas modulāro pulvera lādiņu komplektēšanas ražotnes izveidi.
Artilērijas munīcijas ražotnes projekts stiprinās rūpniecības bāzi un inovāciju spējas. Tas nesīs arī ekonomiskos ieguvumus ar jaunām darbavietām un plašākām eksporta iespējām. Tiks veicināta arī Latvijas ciešāka integrācija ES aizsardzības industrijā.
Saprašanās memorands tika parakstīts brīdī, kad Vācijā atrodas plaša Latvijas biznesa delegācija Ministru prezidentes E.Siliņas un ekonomikas ministra Viktora Valaiņa vadībā. Tirdzniecības misijā Hamburgā un Rostokā piedalās vairāk nekā 180 uzņēmumu un organizāciju pārstāvji no dažādām nozarēm.
Šī vizīte apliecina, ka Latvijas un Vācijas ekonomiskās un drošības saites kļūst arvien ciešākas, apvienojot zinātni, uzņēmējdarbību un militāro industriju vienotā sadarbības platformā.
Tirdzniecības misija turpināsies Rostokā 25. un 26.septembrī delegācija tiksies ar dažādu nozaru uzņēmumiem un piedalīsies Latvijas-Vācijas Biznesa dienā, kas pulcēs vairāk nekā 250 dalībnieku un fokusēsies uz enerģētikas, digitalizācijas, infrastruktūras un aizsardzības industrijas attīstību.
Šā gada pavasarī Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības industrijas un inovāciju atbalsta stratēģiju 2025.-2036.gadam. Tās ietvaros Ekonomikas ministrija (EM), Aizsardzības ministrija, SIA “Valsts aizsardzības korporācija” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra uzsākušas ciešu sadarbību aizsardzības industrijas projektu attīstībā. EM savās programmās jau novirzījusi vairāk nekā 200 milj. EUR aizsardzības industrijas atbalstam – biznesa inkubācijai, pētniecībai un attīstībai, produktu ieviešanai ražošanā un lieliem investīciju projektiem.