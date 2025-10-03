FOTO: Māsas Balanas

Vēsturisks notikums Latvijas mūzikas pasaulē – māsas Balanas noslēdz līgumu ar Decca Classics 0

LA.LV
17:46, 3. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Latvijas kultūras vēsturei rakstīta jauna lappuse, vijolniece Kristīne Balanas un čelliste, diriģente Margarita Balanas kļuvušas par pirmajām latviešu mūziķēm, kuras parakstījušas līgumu ar pasaulslaveno ierakstu kompāniju Decca Classics.

Reklāma
Reklāma
“Īstā dzīve sākas tikai pēc tam!” Cilvēki, kas piedzīvojuši nāvi atklāj, ko redzējuši viņsaulē – pieci patiesi stāsti 46
“Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā,” uzskata Jurģis Liepnieks
Veselam
Dzīvo ilgāk un jūties jaunāks: 8 ikdienas paradumi, kas glābj no priekšlaicīgas novecošanās un sirds problēmām
Lasīt citas ziņas

Decca Classics ir viens no vecākajiem un prestižākajiem ierakstu namiem pasaulē, kura paspārnē izdoti ieraksti leģendām Lučiāno Pavaroti, Herberts fon Karajans, Plasido Domingo, Renē Fleminga un Marta Argeriča. Decca Classics, dibināta 1929. gadā Lielbritānijā, jau vairāk nekā 90 gadus asociējas ar kvalitāti, izcilību, inovācijām un nemainīgu līderību klasiskās mūzikas ierakstu pasaulē. Tagad šim izcilajam mūziķu sarakstam pievienojas arī divas latvietes – Kristīne un Margarita Balanas.

“Kļūt par daļu no Decca ģimenes ir kā sapņa piepildījums.” saka Kristīne un Margarita
CITI ŠOBRĪD LASA
Palīdzība vai resursu izšķērdēšana? Sabiedrībā uzvirmo strīdi par palīdzību Ukrainai
Mājas
Skrien prom un saskrāpē saimnieku: kāpēc lielākajai daļai kaķu ir tik ļoti bail no ūdens?
Kokteilis
Līderība vai kaislīgums? Uzzini, ko par tevi atklāj tava vārda pirmais burts

Šodien, sadarbībā ar Decca Classics, viņas laiž klajā savu pirmo ierakstu, Pētera Vaska Castillo Interior – garīgu un meditatīvu darbu, iedvesmotu no Svētās Terēzes no Avilas rakstiem. Jaunizdotais ieraksts atzīmē ne tikai jaunu radošo ceļojumu, bet arī vēsturisku brīdi Latvijas klasiskās mūzikas pasaulē.

“Mūsu sadarbība ar Decca Classics ir vairāk nekā profesionāls solis – tā ir fantastiska iespēja nest Latvijas vārdu pasaulē.” saka Kristīne un Margarita

Decca Classics izpildproducente Helēna Rodžersa daudzu gadu garumā sekojusi līdzi māsu Balanas panākumiem. Viņa atminas -“Pagājušajā gadā man bija unikāla iespēja dzirdēt māsas Balanas klātienē, skaistajā Ola Foundation. Es biju apburta jau no pirmās nots – viņu izpildījumā Pētera Vaska Castillo Interior bija jūtama muzikāla skaidrība un meistarība, kā arī dziļi cilvēcīga patiesība. Mēs esam lepni uzņemt Kristīni un Margaritu Decca Classics.”

Māsas Balanas ir muzicējušas pasaules prestižākajās koncertzālēs, tostarp Ņujorkas Carnegie zālē, Sidnejas operas namā, Londonas Karaliskajā Alberta zālē, un kā solistes kopā ar Karalisko Liverpūles filharmonisko orķestri, Minhenes filharmonisko orķestri un Londonas filharmonisko orķestri.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Mēģinām to atrisināt mierīgi. Ja izņemsiet, tad nekādu seku nebūs!” Smaržu pārdevēja publiski nopeļ pašmāju mūziķi
“Fanu grūti nopelnītā nauda un mūziķu radošie centieni finansē nāvējošas tehnoloģijas.” Slavena grupa pieprasa izņemt viņu dziesmas no “Spotify”
Kokteilis
“Cūka ir noslīkusi!” Andris Freidenfelds komentē leģendārās dziesmas skandālu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.