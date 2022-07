10 gadus vecā pasaules čempione dambretē Valērija Ježova jūlija sākumā nāca klajā ar risinājumu, lai palīdzētu Ukrainas bruņotajiem spēkiem.

Meitene piedāvāja ikvienam uz ielas ar viņu uzspēlēt dambretes partiju ar noteikumu, ka zaudējuma gadījumā pretiniekam bija jāziedo nauda.

Video redzams brīdis, kad Valērija viesojās pie ukraiņu politiķa, armijas brīvprātīgā Serhija Pritula, lai cilvēku saziedoto 21 000 Ukrainas grivnu (aptuveni 700 eiro) lielo naudas summu nodotu viņa vadītajam labdarības fondam Ukrainas armijas vajadzībām.

