22:41, 18. janvāris 2026
ASV Minesotas štatā dzīvojoša ģimene kļuvusi par sociālo tīklu sensāciju pēc tam, kad savas mājas pagalmā uzbūvējusi iespaidīgu varavīksnes iglu, izmantojot vairāk nekā 700 krāsainus ledus blokus. Video ar neparasto būvi strauji izplatījies internetā, sajūsminot miljoniem skatītāju.

42 gadus vecais Brets Ašbahs un viņa sieva Laura nolēma ziemu izmantot radoši un kopā ar bērniem īstenot ideju, kas sākotnēji bija domāta kā vienkāršs brīvdienu projekts. Taču drīz tas pārtapa par vērienīgu izaicinājumu visai ģimenei, vēsta “People”.

Ledus bloki tika saldēti alumīnija formās, pievienojot pārtikas krāsvielas, lai iegūtu dažādus toņus. Katram blokam sasalšanai bija nepieciešama viena līdz divas dienas, un īpaši sarežģīta izrādījās violetās krāsas iegūšana.

Būvniecība notika pakāpeniski – slāni pa slānim, ļaujot konstrukcijai sacietēt, pirms turpināt darbu.

Gatavais iglu sasniedza aptuveni 2,1 metra augstumu un apmēram 3,7 metru diametru. Tā iekšpusē tika ievietota LED gaisma, kas vakarā būvi izgaismoja kā krāsainu vitrāžu. Neparastais skats piesaistīja kaimiņu uzmanību, un drīz iglu kļuva par vietējo apskates objektu.

Projekts gan nebija bez izaicinājumiem – negaidīts siltuma vilnis lika ģimenei vienu no būvēm pilnībā nojaukt un sākt no jauna. Tomēr gala rezultāts izrādījās pārsteidzoši izturīgs, ļaujot visai ģimenei droši atrasties iekšpusē.

