7000 autostāvvietu kapsēta! Rīgas vienīgais daudzstāvu autoparks noplucis un pamests







Ulbrokas un Augusta Deglava ielas krustojumā atrodas daudzstāvu autostāvvieta, kuru krietni pabojājis laika zobs un šķiet, ka primārā ideja par ērtu lietojumu Rīgas šoferīšiem, izkūpējusi gaisā, vēsta Bez Tabu.

Kāds rīdzinieks norāda, ka stāvvieta no sākuma bija paredzēta, lai izmantotu “Park&Ride” sistēmu. Tātad, iebraucot stāvvietā un novietojot savu automašīnu, pēc tam vēl izmantojot divus braucienus sabiedriskajā transportā, varēja stāvvietu izmantot ar 100% atlaidi. Tātad — bez maksas. Tas bija domāts, lai atvieglotu Rīgas centru no mašīnām. No 1. maija tas viss tiek anulēts. Cik tad tas bija lietderīgi?

Stāvvietas izvietotas četros stāvos un žurnālists Oļegs Visockis dodas apskatīt stāvparku pats savām acīm. Lifts nestrādā, jāiet vien ar kājām pa trepēm.

Pēdējā stāvā kāda auto vadītāja Kristīne atklāj, ka maksā 1 eiro diennaktī par auto atstāšanu. Problēmas esot ne tikai ar liftu, bet arī barjerām – novārtā atstāts lērums lietu.

Trīs mēnešus jau atcelta abonementa iespēja, tagad katrs šoferītis auto var atstāt uz diennakti un par to arī maksāt.

Kāda būs gandrīz 700 transportlīdzekļiem uzbūvētā plašā kompleksa nākotne un kā šo izgāšanos komentē SIA “Rīgas nami” pārstāve, skaties video.