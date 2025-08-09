VIDEO. Ar spraigām spēlēm, sirsnīgu līdzjutēju atbalstu un īstu komandas garu noslēdzies Rīgas apkaimju futbola turnīrs – RAFT 0
Rīgas Apkaimju alianse (RAA) ar organizē Rīgas Apkaimju futbola turnīru (RAFT) – amatieru minifutbola sacensības, kurās sacenšas Rīgas apkaimju komandas.
Turnīrs tika aizsākts 2022. gadā, lai atdzīvinātu vēsturisku tradīciju – 20. gadsimta 30. gadu aizsāktās futbola sacensības starp Rīgas apkaimēm.
RAFT ir nostiprinājies kā iecienīts amatieru futbola notikums rīdzinieku vidū, pulcējot arvien plašāku līdzjutēju un atbalstītāju loku.
Šī iniciatīva pulcē spēlētājus un līdzjutējus ap savas apkaimes komandu, veicinot veselīgu, aktīvu un dzīvespriecīgu dzīvesveidu un vienlaikus stiprinot kopienas garu Rīgas apkaimēs.
Šogad turnīrā piedalās jau 18 komandas.