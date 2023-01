VIDEO. Atlaida tikai “Instagram” ieraksta dēļ! Zatlera vedekla skaidro, kāpēc viņai nācies pamest amatu

Ekrānuzņēmums no video

Bijušā Valsts prezidenta Valda Zatlera vedekla Ruta Zatlere, ar kuru Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) pārtraukusi darba attiecības, sociālajos tīklos pauž, ka viņa atlaista tikai “Instagram” ieraksta dēļ, kas izraisīja sašutumu sociālajos tīklos.

Tajā sieviete, tīrot seju un runājot par Diagnostiskās radioloģijas centru, tika izteikusies ka viņai vislielākais atklājums bijusi invazīvā radioloģija. Zatlere to tika nodēvējusi par “vienkārši kosmosu”.

Šādi izteikumi sociālajos tīklos izsauca nopēlumu, apšaubot viņas kompetenci.

“”Instagram” tu paskaidro auditorijai tai saprotamā valodā. Es paskaidroju to, kas ir radioloģija, kas ir invazīvā radioloģija, jo ļoti daudzi to nezina, un tas tiešām ir interesanti. Tā kā mums šobrīd trūkst speciālistu, tādu, kuri strādātu valsts sektorā, mums jāuzrunā jaunos cilvēkus viņiem saprotamā valodā. Mums ir jāaiznes līdz viņiem šī ideja par to, kas ir radioloģija un kas ir invazīva radioloģija,” savu vēstījumu sociālajos tīklos skaidroja Zatlere.

Viņa uzvēra, ka “mums ir jābūt mūsdienīgiem, un “Instagram” un “Facebook” ir mūsdienu realitāte”. Attiecīgi, lai piesaistītu darbam valsts iestādēs jaunos cilvēkus, ir jādomā mūsdienīgi.

Zatlerei ir maģistra grāds Rīgas Stradiņa universitātē veselības vadībā, savukārt otra augstākā izglītība esot vadības zinībās, ko viņa ieguvusi Latvijas Universitātē. Viņa norādīja, ka viņai nav pretenziju pret slimnīcu, taču ir vairāki ierosinājumi tai, līdz kuriem viņa nonākusi trīs darba dienu laikā.

Sievu aizstāv arī Gustavs Zatlers, kurš raksta, ka viņa izturējusi vairākas konkursa kārtas, lai tiktu šajā amatā. Turklāt viņa rūpīgi gatavojusies un pētījusi situāciju centrā.

Jau vēstīts, ka RAKUS pārtraukusi darba attiecības ar Diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja pienākumu izpildītāju Rutu Zatleri.

Trīs dienas amatā nostrādājusī Ruta Zatlere Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja pienākumus pildīja tikai uz laiku, kamēr notiek atkārtoti izsludinātais konkurss uz šo posteni, skaidroja slimnīcā.

Trešdien, 4.decembrī, Zatlerei bija pēdējā darba diena, bet darba attiecības slimnīca ar viņu bija sākusi vien 2.janvārī.

Kā apgalvo RAKUS, konkurss uz Diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja amatu tika izsludināts 15.novembrī un pēc tam vairākkārt pagarināts līdz pat 12.decembrim. Konkursā pieteicās trīs pretendenti, taču to tika nolemts beigt bez rezultāta.

Pēc šī konkursa tika pieņemts lēmums izsludināt atkārtotu kandidātu atlasi, mainot prasību kandidātiem uzsvaru un to liekot uz vadības un menedžmenta kompetencēm, bet radiologa kompetenci nosakot kā vēlamu, nevis obligātu, klāsta slimnīcas pārstāvji.

Paralēli Diagnostiskās radioloģijas vadītāja konkursam norisinājies arī konkurss uz Ambulatorās daļas vadītāja amatu. Tā finālā izvirzījušies divi spēcīgi pretendenti, no kuriem viena bija Zatlere, norāda RAKUS.

Ņemot vērā, ka viņas izglītība un darba pieredze atbilda arī koriģētajām prasībām uz radioloģijas centra vadītāja amatu, Zatlerei piedāvāts pildīt Diagnostiskās radioloģijas centra vadītājas amata pienākumus, taču tikai uz laiku, līdz noslēdzas 29.decembrī atkārtoti izsludinātais konkurss. Darba attiecības ar viņu tomēr izbeigtas jau 4.janvārī uz abpusējas vienošanās pamata, skaidroja slimnīcā.