Kādā Ohaio štata pilsētā aizturēts vīrietis, kurš pēc mēģinājuma aizbēgt no ceļu policijas centās paslēpties atkritumu konteinerā. Notikušais iemūžināts policijas auto videoreģistratorā, un ieraksts strauji izplatījies sociālajos tīklos.

Kā vēsta vietējais medijs WHIO, policists apturējis automašīnu, taču tās vadītājs izkāpis no spēkrata un meties bēgt. Policija viņu identificēja kā 27 gadus veco Džonatanu Makmilanu. Uz brīdi likumsargi pazaudēja bēgli no redzesloka, tāpēc izveidoja meklēšanas perimetru.

Videomateriālā redzams, kā atkritumu savācējs atver konteineru, strauji atkāpjas un norāda uz tā iekšpusi. Tieši tajā brīdī piebrauc policijas ekipāža, un no konteinera izlec aizdomās turētais un atkal mēģina bēgt.

Policija sociālajos tīklos ironiski nodēvējusi aizturēto par “Īgno Oskaru” — atsaucoties uz tēlu no bērnu raidījuma “Sezama iela”, kurš dzīvo atkritumu tvertnē.

Vīrietis aizskrējis vēl pāri vairākiem māju pagalmiem, taču drīz vien ticis aizturēts. Policija uzslavēja virsnieka ātro reakciju un fizisko sagatavotību.

Makmilans ievietots cietumā saistībā ar apsūdzībām par dienesta pienākumu traucēšanu un pretošanos aizturēšanai. Kā ziņo WHIO, viņam bijis arī spēkā esošs aresta orderis no Maiami apgabala.

Savukārt par ceļu satiksmes pārkāpumu, kura dēļ transportlīdzeklis sākotnēji tika apturēts, viņš saņēmis vien brīdinājumu.

