25 gadus ilgs pētījums maina cilvēku attieksmi pret šo “neveselīgu” produktu: tas izrādās ievērojami samazina demences risku 0
Trekns siers var būt saistīts ar zemāku demences attīstības risku, saskaņā ar jaunu liela mēroga pētījumu, raksta lrytas.lt.
Agrāk ir bijuši pierādījumi, ka siera ēšana ir saistīta ar labāku smadzeņu veselību, īpaši vecumdienās. Tomēr jauns pētījums, kas publicēts medicīnas žurnālā “Neurology”, pierāda, ka trekns siers samazina demences risku.
“Mūsu pētījums rāda, ka cilvēkiem, kuri ēda vairāk treknu sieru, bija nedaudz mazāka iespēja vēlāk dzīvē saslimt ar demenci. Tas nepierāda, ka siers aizsargā pret demenci, bet tas atspēko ideju, ka visi piena produkti ar augstu tauku saturu ir slikti smadzenēm,” sacīja pētījuma autore Emīlija Sonestedta no Lundas universitātes Zviedrijā. Sierus, kas satur vairāk nekā 20 procentus tauku, piemēram, čedaras, brie un gaudas sierus, sauc par taukainiem.
Michelle Routhenstein, profilaktiskās kardioloģijas uztura speciāliste, kas nebija iesaistīta pētījumā, saka, ka tas mudina pārdomāt attieksmi izvairīties no taukiem par katru cenu. Pēc viņas teiktā, piena tauki var būt neitrāli vai tiem var būt aizsargājoša iedarbība, it īpaši, ja tas ir fermentēts produkts. “Ieguvums ir vislielākais, ja siers tiek ēst pārstrādātas vai taukainas sarkanās gaļas vietā,” paskaidroja Routhenstein.
Sonestedt atzīmēja, ka daudzos demences gadījumos mazie asinsvadi smadzenēs ir bojāti. Tas nozīmē, ka smadzeņu stāvoklis ir atkarīgs no asinsvadu vispārējās veselības.
“Iepriekšējā pētījumā par to pašu Zviedrijas kohortu mēs atklājām, ka siers, it īpaši, ja to lieto mēreni, bija saistīts ar zemāku sirds un asinsvadu slimību risku. Lieli starptautiski pētījumi, tostarp tie, kas veikti Amerikas Savienotajās Valstīs, ir parādījuši līdzīgus rezultātus vai vismaz neitrālu saikni starp sieru un sirds veselību,” viņa piebilda.
Pētnieki analizēja datus no 27 670 cilvēkiem Zviedrijā. Sākumā viņu vidējais vecums bija 58 gadi. Dalībnieki tika novēroti vidēji 25 gadus. Šajā laikā 3208 cilvēkiem attīstījās demence. Pētījuma dalībnieki aizpildīja anketas par to, kādus produktus viņi ēda, kā arī par to, kā viņi gatavoja ēdienu.
Pētnieki salīdzināja tos, kuri katru dienu ēda 50 gramus (g) vai vairāk siera ar augstu tauku saturu, ar cilvēkiem, kuri ēda mazāk nekā 15 gramus dienā. 50 g atbilst apmēram 2 šķēlītēm Čedaras siera. No grupas, kas ēda vairāk treknu sieru, 10 procentiem cilvēku attīstījās demence, bet grupā, kas ēda mazāk siera, 13 procentiem dalībnieku attīstījās demence.
Pēc tam pētnieki ņēma vērā papildu faktorus: vecumu, dzimumu, izglītību un vispārējo uztura kvalitāti. Viņi atklāja, ka cilvēkiem, kuri ēda lielāku daudzumu siera ar augstu tauku saturu, bija par 13 procentiem mazāks demences attīstības risks.
Pēc tam pētnieki ņēma vērā papildu faktorus: vecumu, dzimumu, izglītību un vispārējo uztura kvalitāti. Viņi atklāja, ka cilvēkiem, kuri ēda lielāku daudzumu siera ar augstu tauku saturu, bija par 13 procentiem mazāks demences attīstības risks.
Pārbaudot konkrētus demences veidus, viņi atklāja, ka grupai, kas ēda vairāk taukainu sieru, bija par 29 procentiem mazāks risks saslimt ar asinsvadu demenci. Pētījumā tika konstatēts arī zemāks Alcheimera slimības risks tiem, kas ēda vairāk taukainu sieru. Tomēr tas attiecās tikai uz cilvēkiem, kuriem nebija APOE e4 gēna, kas ir saistīts ar noslieci uz Alcheimera slimību.
“Siers nav tikai piesātinātie tauki. Tas ir fermentēts ēdiens ar unikālu tauku, olbaltumvielu, minerālvielu un vitamīnu kombināciju, ieskaitot K2 vitamīnu, kas atrodams dažās sugās. Fermentācija ražo arī bioaktīvus peptīdus, kas var ietekmēt asinsvadu un vielmaiņas ceļus, kas saistīti ar smadzeņu veselību,” skaidroja Sonestedt.