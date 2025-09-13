VIDEO. Plūcas kā divi kaķi… Rīgā fiksēts kautiņš starp autovadītājiem 0

14:03, 13. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Rīgā, Dārzciemā, kāda satiksmes strīda laikā divi autovadītāji konfliktu izlēma atrisināt ar dūrēm. Notikušo iemūžināja aculiecinieks, kura video izplatījies sociālajos tīklos.

Sākotnēji notikusi asa vārdu apmaiņa, bet jau pēc brīža vārdi pārvēršas fiziskā konfrontācijā – vadītāji iesaistās kautiņā, radot bīstamu situāciju gan sev, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Komentāros pie video redzama sabiedrības sašutuma gamma – no asiem pārmetumiem līdz ironijai:

“Tā vietā, lai pārtrauktu šo konfliktu un izšķirtu viņus, Tu filmē! Ja nevēlies iesaistīties, vismaz izsauc policiju!”

“Abus pasēdēt aiz restēm, lai atdziest galvas! Nav normāli šitādi autovadītāji.”

“Līmenis zem nulles.”

“Plūcas kā divi Ķengaraga kaķi pavasarī.”

“Cilvēku vienaldzība – dod Dievs, lai ar jums tā nenotiek!”

Daži komentētāji uzsvēra, ka pat ja nav vēlmes fiziski iesaistīties, vismaz verbāli vai ar zvanu policijai bija iespējams palīdzēt. Citi piebilda, ka šāds konflikts var radīt domino efektu – iesaistītie, neizlādējot dusmas šādā veidā, vēlāk tās izgāž uz citiem, tostarp nevainīgiem cilvēkiem.

