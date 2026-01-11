VIDEO. Iespējams tikai Amerikā! Kovbojs dodas uz veikalu, sēžot zirga mugurā. Aiz “pircējiem” paliek pamatīga šmuce 0
Vietnē “Instagram” publicēts video no ASV, kas izraisījis neizpratni un plašas diskusijas sociālajos tīklos. Tajā redzams vīrietis, kurš zirga mugurā dodas uz “Target” veikalu, kur mierīgi izjāj cauri visai tirdzniecības zālei.
Video dzirdams, kā viens no veikala darbiniekiem vīrietim pārmet: “Ko jūs darāt? Izvediet zirgu no veikala!” Tikmēr zirgs, šķiet, jūtas visai brīvi — ne tikai nesteidzīgi soļo starp plauktiem, bet arī atstāj šmucīgas “pēdas” uz veikala grīdas.
Pēc neliela apļa pa veikalu vīrietis ar zirgu tika pavadīts ārā, apsardzes dienesta uzraudzībā. Nav ziņots par cietušajiem, taču incidents raisījis plašu rezonansi tiešsaistē, daudziem to ironiski raksturojot ar frāzi — “iespējams tikai Amerikā”.