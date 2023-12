Izraēlas karavīri ir nejauši nogalinājuši trīs ķīlniekus Gazas joslā, piektdien paziņoja Izraēlas armijas preses sekretārs Daniels Hagari.

Izraēlas karavīri kļūdaini identificēja ķīlniekus kā draudu un nošāva viņus operācijā pret palestīniešu kaujinieku grupējuma “Hamās” bataljonu Gazas pilsētas Šedžaijas rajonā.

Īsi pēc šī incidenta radās aizdomas, ka nogalinātie varētu būt “Hamās” sagrābtie ķīlnieki. Līķi tika aizvesti uz Izraēlas teritoriju tuvākai izpētei, kas apstiprināja, ka tie bijuši trīs ķīlnieki izraēlieši.

Hagari uzsvēra, ka Šedžaija ir “aktīva kaujas zona”, kur pēdējās dienās ir notikušas cīņas, un izteica līdzjūtību šo ķīlnieku ģimenēm.

Pēc šī incidenta Telavivā sākušies protesti, ziņo “The Guardian”. Izplatoties ziņām par incidentu, simtiem cilvēku pulcējās pie Izraēlas Aizsardzības ministrijas Telavivā, lai aicinātu valdību nodrošināt vairāk nekā 130 ķīlnieku atbrīvošanu, kuri, pēc Izraēlas domām, joprojām tiek turēti “Hamās” pārvaldītajā teritorijā.

Demonstranti vicināja Izraēlas karogus un plakātus ar dažādiem uzrakstiem.

“Agence France-Presse” ziņo, ka nogalinātie ir 28 gadus vecais Jotams Haims, 26 gadus vecais Alons Šamrizs un 25 gadus vecais Samers El-Talalka. Viņi trīs bija starp aptuveni 240 cilvēkiem, kas tika sagrābti par ķīlniekiem “Hamās” 7. oktobra uzbrukumā Izraēlai.

Izraēlas Aizsardzības spēku pārstāvis Daniels Hagari sacīja: “Izraēlas armija pauž dziļas skumjas par šo katastrofu un ir līdzās ģimenēm viņu bēdās.”

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu viņu nāvi raksturoja kā traģēdiju, savukārt Baltais nams to nosauca par “traģisku kļūdu”.

Massive protests erupted in Tel Aviv after Israeli forces killed three hostages in Gaza. pic.twitter.com/7f7D8FD4F1

Protests in Tel Aviv after the #Israeli Defence Forces mistakenly killed three hostages in #Gaza on December 15#WATCH for details pic.twitter.com/nB8cr6UaEl

— Hindustan Times (@htTweets) December 16, 2023