FOTO. “Ar “Omnivu” tagad var piegādāt arī cilvēkus?” Latviešus sasmīdina dīvains skats pie pakomāta Rīgā 0
Pie “Omniva” pakomāta Rīgā iemūžināts kāds visnotaļ kuriozs un tajā pašā laikā mīklains skats. Kā redzams attēlā, tieši pretī oranžajām pakomāta durvīm uz betona plāksnēm atstāti vīriešu apavi, taču to īpašnieks nekur nav redzams. Bildes autors ar smaidu vaicā: “Ar “Omnivu” tagad var piegādāt arī cilvēkus?”
Komentētājiem ir vairākas teorijas – vieni joko par jauna veida transportu, bet citiem ir tīri praktiski skaidrojumi.
“Kāds saņēma jaunus apavus. Vecās vairs neinteresē.”
“Gan jau pasūtīja jaunas botes – turpat pielaikoja un aizmirsa vecās.”
“Saņēma jaunus un šos atstāja labdarībai.”
“Baskājis teleportējās.”
“Haha, kā Japānā… čības aiz durvīm.”
“Es saku, ka viņam ir Harija Potera apmetnis.”
Tikmēr kāda asprātīga komentētāja izveidojusi pat veselu instrukciju: “Tikai pirms sūtīt radus vai draugus, vajadzētu kritiski novērtēt viņu izmērus. S izmēra skapītī ielien tikai tie, kuri regulāri skrien un neēd pēc sešiem. Ja sūtiet tuklīšus, labāk uzreiz maksājiet par L izmēru, citādi kurjers viņus tur ietūcīs tā, ka te pēc tam būs jāčīkst ‘nevarēju izņemt, jo dusmīgā paka vēlās pāri malām’. Ā, un iepakojumam jābūt tādam, lai nekas netek un nebirst.”
“Šo gadījumu vajag izmeklēt. Kaut kas te nav tīrs,” rezumē viena no diskusijas dalībniecēm.
Lai gan ieraksts daudziem licis pasmaidīt, reiz vēstījām par 12 gadus vecu pusaudzi, kas ielīda vienā no pakomāta “Smartpost” nodalījumiem un nevarēja pati saviem spēkiem tikt laukā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atklāja, ka šādu izsaukumu saņēmis pirmo reizi.