Ja sagūsta un nogalina – algas pielikums! Frontē karavīriem nežēlīgi veidi, kā piepelnīties 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:17, 5. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas karavīriem paredzētas papildu piemaksas par Krievijas karavīru sagūstīšanu vai neitralizēšanu kaujas apstākļos. Par to liecina šā gada 12. jūnijā pieņemtais Ukrainas valdības lēmums, kas nosaka jaunu atlīdzības kārtību militārpersonām, vairāk TV24 stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Kokteilis
Pētījumā atklātas sešas sieviešu ārējās īpašības, kuras visbiežāk piesaista vīriešu uzmanību
Kokteilis
Katram ir savs veiksmes talismans, ko ieteicams nēsāt līdzi: noskaidro savu pēc dzimšanas datuma
Kremlī valda satraukums – Putins Krievijas Centrālās bankas vadītājai uzdevis īpašu uzdevumu
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar šo lēmumu par Krievijas karavīra sagūstīšanu paredzēta 100 000 grivnu atlīdzība. Ja pretinieka karavīru sagūsta vairāki Ukrainas aizstāvji, summa tiek proporcionāli sadalīta starp iesaistītajiem.

Savukārt par okupanta neitralizēšanu tuvcīņā vai ar kājnieku ieročiem paredzēta 15 000 grivnu piemaksa, kas ir aptuveni 275 eiro. Šajā gadījumā nepieciešams arī video apliecinājums.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Harija vizīte Lielbritānijā sākas ar jaunu haosu: prinča komanda saka vienu, pils avoti – ko citu
Lukašenko skaidri atbildējis, vai Baltkrievija karos Ukrainā
VIDEO. Steidzās tuvāk Dievam: Smiltenē autovadītājs nenovalda spēkratu un iebrauc taisni baznīcas sētā

Raidījumā tika skaidrots, ka ar tuvcīņu šajā kontekstā nav domāta cīņa ar lāpstām, durkļiem vai mietiem, kā to nereti mēdz iedomāties. Par tuvcīņu tiek uzskatīta situācija, kad karavīrs pretinieku redz ļoti nelielā attālumā – aptuveni dažu metru robežās.

Piemaksas karavīri saņems papildus savai pamatalgai. To izmaksas pamatā būs militārās vienības komandiera pavēle.

Īpaši augstas piemaksas paredzētas triecienspēku karavīriem. Viņi mēnesī var nopelnīt līdz 460 000 grivnu jeb aptuveni 8500 eiro. Šo summu veido gan pamatalga, gan vairākas papildu piemaksas.

Piemaksu sistēma balstās uz principu 10, 20 un 40 tūkstoši grivnu. Par katru pozīcijās pavadīto dienu paredzēti 10 000 grivnu, par dalību triecienu un meklēšanas operācijās – 20 000 grivnu, bet par dalību uzbrukuma operācijās – 40 000 grivnu.

Tādējādi lielāks risks frontē nozīmē arī lielāku atalgojumu. Īpaši tas attiecas uz vienībām, kas piedalās tiešās uzbrukuma darbībās un atrodas visbīstamākajos frontes posmos.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Karadarbības turpināšana ir absolūta prioritāte! Polijas izlūkdienests atklāj, cik ilgi Putins vēl var turpināt karu Ukrainā
Krievija deg, bet balto karogu negaidiet: CNN atklāj Putinam bīstamu iemeslu, kāpēc tā
TV24
“Tas ir kauns Eiropai!” – Rajevs kritizē nespēju saražot Ukrainai nepieciešamo tehniku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.