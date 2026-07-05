Ja sagūsta un nogalina – algas pielikums! Frontē karavīriem nežēlīgi veidi, kā piepelnīties 0
Ukrainas karavīriem paredzētas papildu piemaksas par Krievijas karavīru sagūstīšanu vai neitralizēšanu kaujas apstākļos. Par to liecina šā gada 12. jūnijā pieņemtais Ukrainas valdības lēmums, kas nosaka jaunu atlīdzības kārtību militārpersonām, vairāk TV24 stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Saskaņā ar šo lēmumu par Krievijas karavīra sagūstīšanu paredzēta 100 000 grivnu atlīdzība. Ja pretinieka karavīru sagūsta vairāki Ukrainas aizstāvji, summa tiek proporcionāli sadalīta starp iesaistītajiem.
Savukārt par okupanta neitralizēšanu tuvcīņā vai ar kājnieku ieročiem paredzēta 15 000 grivnu piemaksa, kas ir aptuveni 275 eiro. Šajā gadījumā nepieciešams arī video apliecinājums.
Raidījumā tika skaidrots, ka ar tuvcīņu šajā kontekstā nav domāta cīņa ar lāpstām, durkļiem vai mietiem, kā to nereti mēdz iedomāties. Par tuvcīņu tiek uzskatīta situācija, kad karavīrs pretinieku redz ļoti nelielā attālumā – aptuveni dažu metru robežās.
Piemaksas karavīri saņems papildus savai pamatalgai. To izmaksas pamatā būs militārās vienības komandiera pavēle.
Īpaši augstas piemaksas paredzētas triecienspēku karavīriem. Viņi mēnesī var nopelnīt līdz 460 000 grivnu jeb aptuveni 8500 eiro. Šo summu veido gan pamatalga, gan vairākas papildu piemaksas.
Piemaksu sistēma balstās uz principu 10, 20 un 40 tūkstoši grivnu. Par katru pozīcijās pavadīto dienu paredzēti 10 000 grivnu, par dalību triecienu un meklēšanas operācijās – 20 000 grivnu, bet par dalību uzbrukuma operācijās – 40 000 grivnu.
Tādējādi lielāks risks frontē nozīmē arī lielāku atalgojumu. Īpaši tas attiecas uz vienībām, kas piedalās tiešās uzbrukuma darbībās un atrodas visbīstamākajos frontes posmos.