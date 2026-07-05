Pēc ilgāka pārtraukuma krievi atkal izmanto “veco mantu”; Slaidiņš brīdina par bīstamu ieroci 0

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LA.LV
15:30, 5. jūlijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Nacionālo bruņoto spēku majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš skaidroja Krievijas armijas jaunākās triecienu taktikas un izmantoto bruņojumu, tostarp jauna tipa spārnoto raķeti jeb bezpilota sistēmu “Banderol”.

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Viņš norādīja, ka šis ieroču veids, kas ticis plašāk izmantots tikai pēdējā laikā, esot salīdzinoši jauns Krievijas bruņojuma arsenālā un, pēc viņa teiktā, pirmo reizi pielietots 2025. gadā. Tāpēc tas, iespējams, vēl netiek ražots masveidā, bet tiek izmantots ierobežotā apjomā atsevišķiem triecieniem.

Slaidiņš skaidroja, ka šī sistēma var sasniegt līdz aptuveni 500 kilometru darbības rādiusu un tiek palaista arī no izlūkošanas droniem vai, pēc pieejamās informācijas, potenciāli arī no helikopteriem. Viņš norādīja, ka lidojuma ātrums var sasniegt vairākus simtus kilometru stundā, un kaujas daļa var nest vairāk nekā simts kilogramus sprāgstvielu.

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Tāpat viņš uzsvēra, ka “Banderol” ražošana saistīta ar sankcijām pakļautu Krievijas uzņēmumu “Kronštadt”. Pēc viņa teiktā, šī ieroča būtiska priekšrocība ir spēja veikt asākus manevrus salīdzinājumā ar klasiskajām Krievijas spārnotajām raķetēm, kas apgrūtina tā pārtveršanu.

Slaidiņš arī norādīja, ka šādas sistēmas var būt ievērojami lētākas nekā tradicionālās spārnotās raķetes, kas Krievijai ļauj tās izmantot plašākos triecienos, neskatoties uz augsto efektivitāti un bīstamību.

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