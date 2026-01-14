VIDEO. Kad testosterons sit augstu vilni: mazs zvēriņš met izaicinājumu 1,7 tonnas smagai pretiniecei 0
Sociālajos tīklos publicēts video no Vroclavas zoodārza izraisījis vispārēju sajūsmu soctīklotāju vidū. Tajā redzams, kā ķīniešu mundžaka tēviņš, neraugoties uz savu nelielo augumu, uzvedas pārsteidzoši drosmīgi un izaicinoši.
Zoodārza pārstāvji skaidro, ka uzvedībai ir pavisam dabisks iemesls. Mundžaka partnerei ir riesta laiks, bet tēviņam burtiski mutuļo testosterons. Lai izlādētu uzkrāto enerģiju un parādītu, “kurš te ir galvenais”, viņš ir gatavs mesties sparingā pat ar ievērojami lielāku partneri — dzīvnieku, kura svars sasniedz ap 1,7 tonnām.
“Cieņa Maruškai par eņģeļa cienīgu pacietību,” ironiski piebilst zoodārzs, norādot, ka ne vienmēr spēks slēpjas izmērā. Video spilgti apliecina, ka arī mazā augumā var mājot īsts cīnītājs, ja to vada dabas instinkti.
Zoodārza darbinieki uzsver, ka šāda uzvedība ir normāla un raksturīga konkrētajam periodam, un dzīvnieki atrodas drošā, uzraudzītā vidē.