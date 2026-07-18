Neglīta korupcijas shēma Lietuvas armijā: par kukuļiem simtiem jauniešu izvairījušies no dienesta 0
Lietuvas prokuratūra sākusi izmeklēšanu par iespējamu korupcijas shēmu obligātā militārā dienesta sistēmā. Izmeklētāji pieļauj, ka vairāk nekā 200 jauniešu pēdējo piecu gadu laikā ar starpnieku palīdzību un maksājot kukuļus varējuši izvairīties no dienesta, par to vēsta TV3.
Galvenais aizdomās turamais ir Šauļu reģionālās kara komandantūras karavīrs, kurš bija atbildīgs par iesaucamo datu administrēšanu. Tiek uzskatīts, ka viņš par samaksu palīdzējis konkrētām personām netikt iesauktām obligātajā sākotnējā militārajā dienestā.
“Lietuvas armijas karavīrs, darbojoties kopā ar citām personām, tiek turēts aizdomās par kukuļu pieņemšanu, lai cilvēki izvairītos no obligātā militārā dienesta,” paziņoja Korupcijas izmeklēšanas nodaļas prokurors Artūrs Karpalovs.
Izmeklētāji norāda, ka shēmā varētu būt iesaistītas vismaz sešas personas – vēl viena militārpersona un vairāki civiliedzīvotāji. Viņi sociālajos tīklos un saziņas lietotnēs meklējuši jauniešus, kuri vēlējušies izvairīties no dienesta.
Par šādu “pakalpojumu” prasīta samaksa no 50 līdz 600 eiro. “Daļa naudas tika karavīram, kurš kārtoja dokumentus. Daļa nonāca pie starpnieka. Ja iesaistījās vēl citi starpnieki, summa pieauga un dažos gadījumos sasniedza 600 eiro,” skaidroja Karpalovs.
Izmeklēšanas laikā veiktas 14 kratīšanas, kuru laikā izņemti vairāk nekā 30 ar lietu saistīti priekšmeti – telefoni, datori, datu nesēji un dokumenti.
Prokuratūra atgādina, ka atbildība var draudēt ne tikai iespējamajiem kukuļu saņēmējiem un starpniekiem, bet arī jauniešiem, kuri maksājuši par iespēju izvairīties no dienesta.
Galvenais aizdomās turamais Lietuvas armijā bija dienējis astoņus gadus. Pašlaik viņš no dienesta ir atstādināts. Ja vaina tiks pierādīta, par to šim cilvēkam var draudēt cietumsods līdz septiņiem gadiem.