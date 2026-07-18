Ukrainas prezidents Vlodimirs Zelenskis (foto &#8211; no kreisās) un Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Ukrainas prezidents Vlodimirs Zelenskis (foto – no kreisās) un Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

Zelenskis rīko komandieru sanāksmi: baumo par armijas virspavēlnieka Sirska atlaišanu 21

Pievieno LA.LV
LETA
16:15, 18. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsver iespēju atcelt no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski, atsaucoties uz avotu Ukrainas administrācijā, ziņo laikraksts “Financial Times”.

Kokteilis
Viņiem ir augstāku spēku aizsardzība: no kuru zodiaka zīmju cilvēkiem esot baidījusies pat Vanga?
VIDEO. Dronu nakts Krievijā. Veiksmīgs trāpījums ne tikai Maskavas pievārtē – pilsētniekiem kļūst nemierīgs prāts 99
Kokteilis
“Lauku skuķis ar žilku” – Kulberga sieva reaģē uz glaimojošo salīdzinājumu ar Odriju Hepbernu
Lasīt citas ziņas

Nedēļas nogalē Zelenskis rīko armijas komandieru sanāksmi, lai uzklausītu viņu vērtējumu par situāciju frontē un tiktos ar potenciālajiem kandidātiem uz virspavēlnieka amatu, stāsta avots.

Zelenskis ir gatavs atbrīvot Sirski no amata, ja atradīs komandieri, kurš nodrošinās plūstošu pāreju armijas vadībā, neapdraudot Ukrainas aizsardzību frontes līnijā, apgalvo avots.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Izvēli sapratāt…” Kas šobrīd pa kabatai ir latviešiem – atvaļinājums Latvijā vai ceļojums uz ārzemēm
Receptes
“Apliecinu, ka šīs bija gardākās, kādas esmu ēdusi.” Soctīkli atklāj sen aizmirstu cūku pupu vārīšanas metodi
Statistika ir melna. Valsts dzelzceļš apkopojis datus par pašnāvībām uz sliedēm

Ukrainas prezidents sāka apsvērt Sirska atlaišanu pēc masveida protestiem Ukrainas pilsētās, ko izraisīja Mihailo Fedorova atcelšana no aizsardzības ministra amata, norāda “Financial Times”.

Kāds augsta ranga Aizsardzības ministrijas pārstāvis sarunā ar laikrakstu izteicies, ka Sirskim neesot pārliecinošas vīzijas, kā gūt uzvaru karā.

“Viena no problēmām ir tā, ka Sirska kungam nav izpratnes par to, kā viņš plāno uzvarēt. Sirska kunga uzvaras teorija ir reducējama uz to, ka jāiztur pēc iespējas ilgāk un jāmobilizē vairāk cilvēku,” norādīja amatpersona.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tas nebija nejauši.” Zelenskis atklāj iemeslus, kāpēc naktī tika uzbrukts tieši “Wildberries” noliktavām Piemaskavā
“Atdodiet Fedorovu! Kauns!” Zelenska lēmums izraisa sašutumu, ukraiņi iziet ielās protestēt
VIDEO. Dronu nakts Krievijā. Veiksmīgs trāpījums ne tikai Maskavas pievārtē – pilsētniekiem kļūst nemierīgs prāts
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.