“Mana redze vairs nav svarīga tikai tāpēc, ka audzinu bērnu?” Jaunā māmiņa neizpratnē par darba devēja lēmumu 0
Vai tiešām, atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā, darbinieks zaudē savas tiesības? Ar šādu jautājumu pie LA.LV redakcijas vērsās jaunā māmiņa, kura saskārusies ar neizprotamu rīcību no sava darba devēja puses.
“Godīgi sakot, ļoti sāpīgi tas ir. Strādāju uzņēmumā jau vairākus gadus, un briļļu iegādes izdevumi līdz šim tika kompensēti. Kad iesniedzu dokumentus arī šoreiz, saņēmu atteikumu, jo šobrīd esmu bērna kopšanas atvaļinājumā. Sanāk, ka mana redze vairs nav svarīga tikai tāpēc, ka audzinu bērnu?” vēstulē portāla redakcijai raksta jaunā māmiņa.
Sieviete stāsta, ka darba devējs atteikumu pamatojis ar to, ka bērna kopšanas atvaļinājuma laikā viņa neveic darba pienākumus.
Lai noskaidrotu, vai šāda darba devēja rīcība ir tiesiska, pēc skaidrojuma vērsāmies pie Valsts darba inspekcijas (VDI) pārstāvjiem.
Darba devējs nedrīkst ierobežot darbinieka tiesības tikai tāpēc, ka viņš izmanto likumā paredzētās tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu. Šādu aizsardzību paredz Darba likums.
“Darbiniekam, kurš ir bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājas visas tiesības uz darba apstākļu uzlabojumiem un citām garantijām, kas viņam pienāktos, ja viņš strādātu. Darba devējs nedrīkst ierobežot darbinieka tiesības tikai tāpēc, ka viņš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu (Darba likuma 149. panta sestā daļa).
To, vai darbiniekam darba pienākumu veikšanai ir nepieciešami redzes korekcijas līdzekļi lemj arodslimību ārsts obligātajā veselības pārbaudē, uz kuru nosūtījis darba devējs.
Līdz ar to, ja darbiniekam, izejot veselības pārbaudi obligātās veselības pārbaudes kartē ārodārsts veicis atzīmi, ka nodarbinātajam nepieciešami redzes korekcijas līdzekļi, darbinieks tos var iegādāties jebkurā laikā,
VDI pārstāvji informē, ka “saskaņā ar Darba likuma 94. panta pirmo daļu darbiniekam ir tiesības savu aizskarto tiesību vai interešu aizsardzības nolūkā iesniegt sūdzību uzņēmumā attiecīgi pilnvarotai personai. Sūdzībā jāietver jautājums, kuru darbinieks vēlas atrisināt, piemēram, segt redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumus. Iesakām sūdzību sagatavot divos eksemplāros, vienu no tiem nosūtīt darba devējam ierakstītā sūtījumā pa pastu uz juridisko adresi, darbiniekam saglabājot Latvijas pasta kvīti, kas apliecina sūdzības nosūtīšanas faktu un otru sūdzības eksemplāru.”
Ja pēc sūdzības iesniegšanas darba devējs situāciju nerisina un tiesību aizskārums netiek novērsts, darbinieks var vērsties VDI ar iesniegumu par iespējamu darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumu.
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