Statistika ir melna. Valsts dzelzceļš apkopojis datus par pašnāvībām uz sliedēm 5
Pērn pašnāvības uz dzelzceļa veikušas piecas personas, liecina Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijas apkopotā informācija.
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Tas ir par trim personām mazāk nekā 2024. gadā.
Trīs no uz dzelzceļa pašnāvību veikušajām personām bija vecumā no 25 līdz 49 gadiem, viena – vecumā no 18 līdz 24 gadiem, bet vēl viena – 65 gadus veca vai vecāka.
Pašnāvības uz dzelzceļa pagājušajā gadā veikuši trīs vīrieši un divas sievietes.