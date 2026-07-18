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Statistika ir melna. Valsts dzelzceļš apkopojis datus par pašnāvībām uz sliedēm 5

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LETA
16:19, 18. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Pērn pašnāvības uz dzelzceļa veikušas piecas personas, liecina Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijas apkopotā informācija.

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Tas ir par trim personām mazāk nekā 2024. gadā.

Trīs no uz dzelzceļa pašnāvību veikušajām personām bija vecumā no 25 līdz 49 gadiem, viena – vecumā no 18 līdz 24 gadiem, bet vēl viena – 65 gadus veca vai vecāka.

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Pašnāvības uz dzelzceļa pagājušajā gadā veikuši trīs vīrieši un divas sievietes.

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