Lielbritānijā otrdien, nelielās laivās šķērsojot Lamanšu, ieradušies vairāk nekā 500 nelegālo imigrantu, liecina jaunākie dati. 526 cilvēki ieradās astoņās laivās, līdz ar to provizoriskais cilvēku skaits, kas šādā ceļā šogad ieradies Lielbritānijā, sasniedzis 19 820. Tas ir par 0,1% vairāk nekā šajā pašā posmā pērn, bet par 21% mazāk nekā aizpērn.

Otrdien ieceļojušie ir pirmie tā dēvētie laivu migranti, kas ieradušies kopš 19.augusta, kad pāri Lamanšam atceļoja 206 nelegālie imigranti.

Illegal Immigrants, there corrected it for you. Asylum seekers could have claimed assylum in any of the European countries they crossed, before getting on a boat to get to the UK https://t.co/TpMyomTfMT

— Curious (nosey)🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇯🇪 (@LRP0110) August 28, 2024