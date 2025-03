21. martā Londonas Hītrovas lidosta tika slēgta sakarā ar ugunsgrēku, kas izcēlās tās tuvumā, ziņo dažādi ārvalstu mediji, tostarp CNN, “The Guardian”. Lidostas pārstāvji paziņoja: “Lai nodrošinātu mūsu pasažieru un kolēģu drošību, Hītrovas lidosta būs slēgta.” ​

Tiek ziņots, ka lidostas slēgšana ir radījusi ievērojamus traucējumus lidojumu grafikā, un daudzi reisi ir atcelti vai aizkavēti. Pasažieriem ieteicams sazināties ar savām aviokompānijām, lai iegūtu jaunāko informāciju par savu lidojumu statusu un iespējamiem alternatīviem ceļošanas plāniem.​

Lidostas administrācija cieši sadarbojas ar vietējām ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, lai pēc iespējas ātrāk novērstu ugunsgrēka izraisītos draudus un atjaunotu lidostas darbību. Pasažieru un personāla drošība ir galvenā prioritāte, tāpēc lēmums par lidostas slēgšanu tika pieņemts, lai novērstu jebkādus iespējamos riskus.​

Pasažieriem, kuriem bija plānots izlidot no Hītrovas lidostas šodien, ieteicams sazināties ar savu aviokompāniju par lidojuma statusu un iespējamām izmaiņām, kā arī sekot līdzi informācijai lidostas oficiālajā mājaslapā un sociālajos tīklos.​ Iespējams, nepieciešams apsvērt alternatīvus ceļošanas maršrutus vai izlidot no citām tuvējām lidostām.​

Lidostas administrācija atvainojusies par sagādātajām neērtībām un dara visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu normālu darbību.

Kopumā ir skari aptuveni 1300 lidojumi. Hītrovas ir lielākā lidosta pēc pasažieru skaita Eiropā ar vairāk nekā 80 miljoniem pasažieru gadā, līdz ar to tiek skarti lidojumi un aviokompānijas teju no visas pasaules.

Aptuveni 120 lidojumi bija gaisā, kad tika paziņots par lidostas slēgšanu. Vairums šo lidmašīnu tika novirzītas uz Getviku (Londona), Šarls de Golls (Parīze) un Īrijas Šenonas lidostu.

Uz vietas strādājušas ap 10 ugunsdzēsēju automašīnas ar aptuveni 70 ugunsdzēsējiem. Tūkstošiem māksaimniecību lidostas apkārtnē bija palikušas bez elektrības. Ugunsgrēka izcelšanās iemesls pagaidām nav skaidrs.

Zināms, ka lidosta būs slēgta vismaz līdz plkst. 23.59 šodien – 21.martā.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.

To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.

