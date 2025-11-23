VIDEO. “Ļoti skaisti. Paldies.” Putina vēsā reakcija uz dejojošu robotu kļūst par dienas neveiklāko brīdi 0
Krievijas prezidents Vladimirs Putins nonācis uzmanības centrā pēc tam, kad tika iemūžināta viņa mazliet neveiklā un vēsā attieksme pret dejojošu humanoīdo robotu Maskavas Mākslīgā intelekta izstādē.
Video, ko plaši pārraidīja Krievijas valsts mediji, parāda robotu vārdā Grīns, kas cenšas dejot Putina priekšā. Prezidents, acīmredzot ne īpaši iespaidots, īsi nosaka: “Ļoti skaisti. Paldies.” un aiziet tālāk.
Demonstrāciju organizēja “Sberbank” konferencē “AI Journey”, kur Putinam apkārt sekoja vairāk nekā desmit miesassargi. Video redzams, ka brīdī, kad robots sper soli tuvāk, apsargi instinktīvi pietuvojas, acīmredzot raizējoties par neparedzētu kustību.
Uzrunājot prezidentu, robots paziņoja: “Mani sauc Grīns. Es esmu pirmais Krievijas humanoīdais robots ar iebūvētu mākslīgo intelektu. Tas nozīmē, ka es neesmu tikai programma ekrānā, bet tehnoloģijas fiziskais iemiesojums.”
Grīns turpināja skaidrot savas spējas — vairāk nekā 40 motori, sensori, kas nodrošina līdzsvaru un drošu mijiedarbību ar cilvēkiem.
Robots palūdza virtuālajam asistentam atskaņot savu iemīļoto dziesmu un sāka dejot folk-popa kompozīcijas “The Sun Rose High” pavadībā. Kāds apsargs īsu brīdi pat nostājās starp robota un Putina, acīmredzot bažījoties, ka priekšnesums varētu noiet greizi.
Notikums strauji kļuva par apspriestāko brīdi Krievijas televīzijā un ātri izplatījās sociālajos tīklos.
Incidents Maskavā raisīja salīdzinājumus ar video, kas kļuva virāls dažas dienas iepriekš, kur cits mākslīgā intelekta humanoīds Aidol nokrita jau pēc dažiem spertiem soļiem uz skatuves.