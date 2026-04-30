VIDEO. Mazie ērgļi pārsteidz! Nekas neliecināja par ligzdošanu, taču pirmā ola jau ir klāt 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
22:22, 30. aprīlis 2026
Ziņas Dabā

28. aprīlī AS “Latvijas valsts meži” tiešsaistes ligzdā Aizkujā noticis īpašs brīdis – mazo ērgļu mātīte Rasa izdējusi pirmo olu.

Mājas
Lasīt citas ziņas

Šis gadījums ir īpaši interesants, jo ērgļu pāris ligzdā ieradās salīdzinoši vēlu – tikai 20. aprīlī. Turklāt līdz pat olas izdēšanai nekas neliecināja, ka putni gatavotos ligzdošanai – ligzda netika papildināta ar zariem un aktivitāte bija minimāla.

Tomēr notikumi attīstījās strauji – vien dažas minūtes pirms olas izdēšanas mātīte atnesa dažus egles zarus, un drīz pēc tam ligzdā jau bija redzama ola.

CITI ŠOBRĪD LASA
Turpmāk ligzdošanas sekmes būs atkarīgas no tā, cik veiksmīgi tēviņš nodrošinās barību perējošajai mātītei.

Tikmēr jau tuvākajās dienās gaidāms vēl viens nozīmīgs notikums – pirmā ola varētu parādīties arī mazo ērgļu Lisiņas rajona tiešsaistes ligzdā, informē uzņēmums savos sociālajos tīklos.

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.