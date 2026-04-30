VIDEO. Mazie ērgļi pārsteidz! Nekas neliecināja par ligzdošanu, taču pirmā ola jau ir klāt
28. aprīlī AS “Latvijas valsts meži” tiešsaistes ligzdā Aizkujā noticis īpašs brīdis – mazo ērgļu mātīte Rasa izdējusi pirmo olu.
Šis gadījums ir īpaši interesants, jo ērgļu pāris ligzdā ieradās salīdzinoši vēlu – tikai 20. aprīlī. Turklāt līdz pat olas izdēšanai nekas neliecināja, ka putni gatavotos ligzdošanai – ligzda netika papildināta ar zariem un aktivitāte bija minimāla.
Tomēr notikumi attīstījās strauji – vien dažas minūtes pirms olas izdēšanas mātīte atnesa dažus egles zarus, un drīz pēc tam ligzdā jau bija redzama ola.
Turpmāk ligzdošanas sekmes būs atkarīgas no tā, cik veiksmīgi tēviņš nodrošinās barību perējošajai mātītei.
Tikmēr jau tuvākajās dienās gaidāms vēl viens nozīmīgs notikums – pirmā ola varētu parādīties arī mazo ērgļu Lisiņas rajona tiešsaistes ligzdā, informē uzņēmums savos sociālajos tīklos.