VIDEO. “Nolaupīšana reālajā dzīvē.” Komiska situācija ar pīlēniem sajūsmina soctīklotājus 0
Vietnē “TikTok” publicēts video, kurā redzama amizanta pīļu mammas un pīlēnu situācija.
Kadrā divas pīles ar saviem bērniem peld blakus, taču brīdī, kad viena no mammām paātrina tempu un aizpeld garām otrai, otras pīles pīlēnu apmulsuši pievienojas ātrākajam baram. Rezultātā viena no mammām paliek viena, bet otrai pēkšņi pievienojas krietni lielāka pīlēnu kompānija.
Video autore pie apraksta pievienojis asprātīgu komentāru: “Mana māsa bija lieciniece nolaupīšanai reālajā dzīvē.”
Arī skatītāji nebija vienaldzīgi — komentāros viņi raksta:
“Lūdzu, saki, ka redzēji pīlēnus atgriežamies pie viņu īstās mammas…”
“Viņa dod atelpu otrai mammai!”
“Esmu droša, ka šīs pīles audzina pīlēnus kopā un ik pa laikam pieskata viena otras mazuļus.”
“Haha, viņi tagad ir viena liela ģimene.”