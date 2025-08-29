#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. Rīgas ZOO žirafe Vakilija prognozē Latvijas-Igaunijas spēles iznākumu 0

19:00, 29. augusts 2025
Šodienas FIBA EuroBasket Latvijas un Igaunijas spēles iznākumu prognozē Rīga ZOO iemītniece – žirafe Vakilija.

Viņai bija iespēja izvēlēties starp diviem identiskiem spaiņiem, kuros abos bija vienādi daudz gardumu – viens atzīmēts ar Latvijas, otrs ar Igaunijas karogu.

Vakilija vispirms pagaršoja no viena, tad pasmaržoja otru, bet beigās pārliecinoši izvēlējās Latvijas karoga spaini.

Izskatās, ka Rīga ZOO iemītnieki ir kārtīgi sporta patrioti un basketbola atbalstītāji!

