VIDEO. Skolas direktors kļūst par varoni – ar kailām rokām aptur bruņotu uzbrucēju
Dramatisks incidents noticis kādā ASV Oklahomas štata vidusskolā, kur skolas direktors ar pašaizliedzīgu rīcību apturējis bruņotu uzbrucēju un, iespējams, izglābis vairākas dzīvības.
Drošības kameru ierakstā redzams, kā direktors Kirks Mūrs izskrien no kabineta un metas virsū uzbrucējam, cenšoties viņu neitralizēt.
Uzbrucējs – 20 gadus vecais Viktors Lī Hokings – bija ieradies skolā ar diviem pusautomātiskajiem ieročiem. Viņš lika klātesošajiem gulties uz grīdas un mēģināja šaut uz skolēniem, taču sākotnēji ierocis iestrēga. Pēc tam viņš izšāva vēlreiz, bet netrāpīja.
Diviem skolēniem izdevās izlūgties un pamest telpas, pārējie sekoja viņiem. Tieši šajā brīdī direktors izlēma rīkoties – viņš uzbrucēju nogāza, piespieda pie sola un izsita ieroci no rokām. Sadursmes laikā direktors tika sašauts kājā.
Kamēr uzbrucējs tika savaldīts, cits skolas darbinieks aizspēra ieroci prom un nogādāja to drošībā.
Likumsargi uzsver, ka direktora rīcība, visticamāk, novērsa daudz lielāku traģēdiju. Viņš tika nogādāts slimnīcā, un šobrīd viņa veselības stāvoklis ir stabils.
Aizturētais uzbrucējs jau iepriekš mācījies šajā skolā un, kā norāda izmeklētāji, bija plānojis nogalināt skolēnus, personālu, direktoru un arī sevi. Viņš atrodas apcietinājumā, un pret viņu izvirzītas vairākas smagas apsūdzības.