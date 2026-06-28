Ko vēl pagatavot no kabačiem? Izmēģini šos plācenīšus ar mannu 0
Kad kabaču sezona ir klāt, bieži rodas jautājums, ko no tiem vēl var pagatavot bez lielas piepūles. Šie kabaču plācenīši ar mannu ir vienkāršs variants, kas labi noder gan ātrai maltītei, gan kā piedeva. Recepte, ko tev noteikti jāpamēģina.
Ar recepti dalās Māra Ziemele (@edamskaisti).
Pagatavošanai būs nepieciešams:
* Ap 500 g kabaču
* 1 ola
* 5–6 ēdamkarotes mannas
* 1 ēdamkarote miltu
* 1/2 tējkarotes cepamā pulvera
* Sāls, pipari, zaļumu garšvielas pēc garšas
Papildus pēc gaumes var pievienot cieto vai puscieto sieru, ķiploka daiviņu un sasmalcinātu bekonu.
Laiks gatavot!
1. Kabaci sarīvē uz smalkās rīves, pārber ar sāli un atstāj apmēram 10 minūtes, lai atsulojas. Pēc tam kārtīgi nospiež, lai atbrīvotos no liekā šķidruma.
2. Olas iemaisa kopā ar mannu, miltiem, cepamo pulveri un garšvielām, kā arī izvēlētajām piedevām. Visu rūpīgi izmaisa un ļauj masai 20–30 minūtes uzbriest.
3. Cep uz pannas nelielā eļļas daudzumā, veidojot plācenīšus, līdz tie kļūst zeltaini no abām pusēm.
Labu apetīti!