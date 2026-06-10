VIDEO. Sprādzieni un ugunsgrēki: Ukraina trāpījusi divām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā 35
Krievijā trešdien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros.
“Telegram” kanāls “Astra” vēsta, ka Samaras iedzīvotāji ziņoja par daudziem sprādzieniem, pēc kuriem virs pilsētas pacēlās dūmu stabs. Saskaņā ar video un fotoattēlu analīzi uzbrukts naftas pārstrādes rūpnīcai Samarā, kas aizdegusies.
Arī Čeboksaros bija dzirdami sprādzieni, uzbrukts militārajai rūpnīcai “VNIIR-Progress”, un tur izcēlies ugunsgrēks.
Ukrainas militāro ziņu “Telegram” kanāls “Exile Nova” vēsta, ka rūpnīcai dots trieciens ar raķetēm “Flamingo”.
Raķešu “Flamingo” trāpījumu rūpnīcai vēlāk apstiprināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
“Mēs turpinām vērst Ukrainas tāldarbības sankcijas pret Krievijas militārajiem objektiem un naftas rūpniecību. Konkrēti, šonakt Ukrainas “FP-5 Flamingo” trāpīja militārajā rūpnīcā Čeboksaros, kas okupantu armijai piegādā detaļas droniem un raķetēm. Paldies Ukrainas Bruņotajiem spēkiem par precizitāti!” savā “Telegram” kanālā ierakstīja Zelenskis.
Rūpnīca “VNIIR-Progress” ražo elektromehāniskās piedziņas, hidrauliskās sistēmas un vadības blokus smagajai militārajai tehnikai, sākot no pašgājējām haubicēm līdz raķešu sistēmām “Iskander”.
Abām rūpnīcām Ukraina devusi triecienus arī agrāk.