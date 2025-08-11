VIDEO. “Rudens nāk, lācis saguris…” Kad ballītes galvenā zvaigzne sašļūk, soctīklotāji nespēj beigt smieties 0
Ballīšu izklaidētājs Lācis Žanis dalījies ar jautru video savā “TikTok” profilā, kur redzams komiski negaidīts brīdis no kāda apsveikuma pasākuma.
Video redzams, kā piepūšamais lācis – galvenais apsveikuma varonis – pēkšņi zaudē formu un saļimst. Kā norādīts aprakstā: “Šādi mums gadījās kādā apsveikumā! Pārplīsa vads, bet ātri salabojām un apsveikums turpinājās.”
Tehniska ķibele neapturēja prieku – lācis ātri tika “atdzīvināts” un svinības turpinājās ar pilnu sparu.
Taču tieši šis sabrukšanas mirklis kļuvis par interneta hitu. Video sociālajos tīklos izpelnījies simtiem reakciju un komentāru, kuros cilvēki ar humora izjūtu dalās savās versijās par lāča likteni.
“Rudens nāk, paliek tāds miegains…”
“Vecums nenāk viens…”
“Lācītis sagura.”
“Nabags sašļuka.”
“Lāčuks nolūza.”
“Lācis piekodās ātrāk par visiem…”
“Jāņem galva rokās un jāturpina dancot!”