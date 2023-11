VIDEO. Tiktokere uz pieres uztetovē sava puiša vārdu: “Cilvēki saka, ka es to nožēlošu, bet tas ir mans veids, kā parādīt, ka mīlu viņu!” Ieteikt







Polijā dzimusī Ana Stanskovska, kura pašlaik dzīvo Bali, šokēja savus “TikTok” sekotājus, publicējot video, kurā atklāj, ka uz pieres uztetovējusi sava puiša vārdu. Tagad jaunās sievietes pieri rotā vārds “Kevins”.

Video noslēgumā viņa jautā saviem sekotājiem: “Kā jūs domājat, vai viņam tas patiks?”

Videoklips jau saņēmis vairāk nekā 17 miljonus skatījumu, un komentētāji ir neizpratnē par to, vai tetovējums patiešām ir īsts, un tie, kas tā domā, brīdinājuši Anu, ka viņa to nožēlos.

Kāds lietotājs rakstīja: “Nē, tas noteikti ir joks”, bet cits Anai jautāja: “Un, ja viņš no jums šķirsies, ko tad?”

Atbildot uz skatītāju negatīvajiem komentāriem, tiktokere publicējusi vēl vairākus video.

Vienā no tiem Ana stāsta, ka, neskatoties uz skatītāju pretreakciju, katru reizi, kad viņa ieskatās spogulī, viņa ir “iemīlējusies”:

“Es esmu iemīlējusies tetovējumā un esmu iemīlējusies savā puisī. Es domāju, ka, ja jūs kādu patiešām mīlat, jums tas vienkārši ir jāparāda. Tāpēc es domāju – ja tava draudzene nevēlas uztetovēt tavu vārdu uz sejas, tev vienkārši jāatrod sev jauna draudzene, jo es nedomāju, ka viņa tevi mīl. Ziniet, tas ir veids, kā izrādīt savu mīlestību.

Es zinu, ka daudzi no jums teica, ka es to nožēlošu un kas notiks, ja mēs šķirsimies un visas šīs lietas, visas šīs šausmīgās lietas. Es tikai gribu teikt, ka šādi es izsaku savas jūtas, tāpēc, ja es kādu mīlu, es to daru. Es to mīlu, es noteikti to nekad nenožēlošu. Kā es varu to nožēlot? Tas ir skaisti.”