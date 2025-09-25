NATO iznīcinātāji netālu no Latvijas pārtver piecas Krievijas kara lidmašīnas 0
Šodien, 25.septembrī, Šauļos izvietotie Ungārijas iznīcinātāji pārtvēra piecas Krievijas kara lidmašīnas, kuras lidoja netālu no Latvijas piekrastes. Par to “Facebook” ziņo “NATO Allied Air Command”.
Kā rakstīts paziņojumā – NATO sargā Baltijas debesis.
“25. septembrī Ungārijas iznīcinātāji “Gripen” pacēlās no Šauļu aviobāzes Lietuvā, lai pārtvertu piecu Krievijas militāro lidaparātu formējumu.
Kaujas lidmašīnas lidoja tuvu NATO gaisa telpai, neievērojot starptautiskos lidojumu drošības noteikumus.”
Lidmašīnu grupa tika atklāta un identificēta uz rietumiem no Latvijas piekrastes.
Tika identificētas viena Su-30, viena Su-35 un trīs MiG-31 lidmašīnas.
Pēc misijas “Gripen” droši atgriezās bāzē.
“NATO gaisa telpas patrulēšana ir kolektīvs 24/7 uzdevums, kas sargā katru NATO gaisa telpas centimetru,” uzsvērts paziņojumā.