Foto: Freepik

Aviokompānijas apzināti “soda” ekonomiskās klases pasažierus: kāds tam ir iemesls? 0

LA.LV
15:14, 28. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Vai esat kādreiz aizdomājušies, kādēļ lidmašīnu salonos ekonomiskajā klasē ir tik maz vietas kājām? Daudzi pieņem, ka tas ir tāpēc, lai pārvadātu pēc iespējas vairāk pasažieru. Tomēr patiesībā iemesls ir daudz ciniskāks – aviokompānijas apzināti padara lidojumus ekonomiskajā klasē neērtākus, lai mudinātu cilvēkus maksāt vairāk par augstāku komforta līmeni, raksta “The Sun”.

Reklāma
Reklāma
VIDEO. Šokā pat dabas pētnieki. Kokā karājas nevis čiekuri, bet… 5
“Kļūst tikai sliktāk.” Novērotais Kalnciema tirdziņā satrauc sabiedrību 3
Veselam
Sargā savu sirdi! 8 pārtikas produkti, kas spēj samazināt insulta attīstības risku
Lasīt citas ziņas

Aviācijas nozares eksperti norāda, ka lielāko peļņu aviokompānijām nes nevis ekonomiskās klases pasažieri, bet gan tie, kuri izvēlas dārgākas biļetes – biznesa klasi, pirmo klasi vai premium–ekonomisko klasi.

Attāluma samazināšana starp sēdekļiem ekonomiskajā klasē ir daļa no stratēģijas, kas mudina pasažierus izvēlēties augstākas klases biļetes.
CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Vai viņa tikai pieklājīgi izliekas? 8 pazīmes, kas atklāj patiesību
Zelenskis: Krievija izmanto tankkuģus dronu uzbrukumiem pret Eiropu
Latvijas Pareizticīgā baznīca nav lūgusi Konstantinopoles patriarhu atzīt tās autonomiju

“Aviokompānijas koncentrējas uz lielākiem ienākumiem, ko tās var gūt no premium klases pasažieriem. Lai to panāktu, lidmašīnu salonos tiek palielināts premium sēdvietu skaits, samazinot vietu skaitu ekonomiskajā klasē,”  skaidro amerikāņu aviācijas portāla redaktors Sets Millers.

Šāda politika liek cilvēkiem pirkt dārgākas biļetes – lidojumu komforts pakāpeniski tiek pārvērsts par luksusa pakalpojumu.

Lai mudinātu pasažierus veikt šādu izvēli, aviokompānijas piedāvā ne tikai vairāk vietas kājām, bet arī citas papildu ērtības:

prioritāru reģistrāciju un iekāpšanu, lielāku atļauto bagāžu, kāju balstus, regulējamus galvas balstus un kvalitatīvāku ēdināšanu.

Protams, par visām šīm priekšrocībām ir jāmaksā. “Premium”  ekonomiskās klases biļete var būt par 30–100% dārgāka nekā parastā.

Tomēr daudzi pasažieri šo izvēli pieņem kā piespiedu kompromisu, lai izvairītos no saspiestības un neērtībām vairāku stundu garā lidojumā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Incidents, kas varēja beigties traģiski: lidmašīna nevar nosēsties, jo gaisa satiksmes dispečers maiņas laikā aizmidzis
“Stjuarte vairākkārt lūdza cilvēkus nekavējoties nākt uz priekšu…” Aviokompānija “airBaltic” skaidro, kā jāizkāpj no lidmašīnas
“Domāju, ka mēs mirsim!” Šausmu mirkļi “Ryanair” reisā – viena stjuarte pie griestiem, otra satriecas ar apkalpes ratiņiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.