Aviokompānijas apzināti “soda” ekonomiskās klases pasažierus: kāds tam ir iemesls? 0
Vai esat kādreiz aizdomājušies, kādēļ lidmašīnu salonos ekonomiskajā klasē ir tik maz vietas kājām? Daudzi pieņem, ka tas ir tāpēc, lai pārvadātu pēc iespējas vairāk pasažieru. Tomēr patiesībā iemesls ir daudz ciniskāks – aviokompānijas apzināti padara lidojumus ekonomiskajā klasē neērtākus, lai mudinātu cilvēkus maksāt vairāk par augstāku komforta līmeni, raksta “The Sun”.
Aviācijas nozares eksperti norāda, ka lielāko peļņu aviokompānijām nes nevis ekonomiskās klases pasažieri, bet gan tie, kuri izvēlas dārgākas biļetes – biznesa klasi, pirmo klasi vai premium–ekonomisko klasi.
“Aviokompānijas koncentrējas uz lielākiem ienākumiem, ko tās var gūt no premium klases pasažieriem. Lai to panāktu, lidmašīnu salonos tiek palielināts premium sēdvietu skaits, samazinot vietu skaitu ekonomiskajā klasē,” skaidro amerikāņu aviācijas portāla redaktors Sets Millers.
Šāda politika liek cilvēkiem pirkt dārgākas biļetes – lidojumu komforts pakāpeniski tiek pārvērsts par luksusa pakalpojumu.
prioritāru reģistrāciju un iekāpšanu, lielāku atļauto bagāžu, kāju balstus, regulējamus galvas balstus un kvalitatīvāku ēdināšanu.
Protams, par visām šīm priekšrocībām ir jāmaksā. “Premium” ekonomiskās klases biļete var būt par 30–100% dārgāka nekā parastā.
Tomēr daudzi pasažieri šo izvēli pieņem kā piespiedu kompromisu, lai izvairītos no saspiestības un neērtībām vairāku stundu garā lidojumā.