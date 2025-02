VIDEO. Tramps nomaina Ovālā kabineta galdu dažas dienas pēc tam, kad Īlona Maska dēls iemūžināts uz tā atstājam “dāvanu” Ieteikt







ASV prezidents Donalds Tramps licis nomainīt Ovālā kabineta galdu dažas dienas pēc tam, kad tehnoloģiju miljardiera Īlona Maska dēls X uz tā, iespējams, atstāja savus puņķus.

Jaunākais Maska pēcnācējs un topošais “deguna dobumu arheologs”, kura pilnais vārds ir X Æ A-12, rosījās, burkšķēja un reizēm klaiņoja apkārt pa Ovālo kabinetu, kamēr viņa tēvs un prezidents Tramps noturēja kopīgu jautājumu un atbilžu sesijā par Valdības efektivitātes departamenta (DOGE) darbu.

Kādā brīdī zēns ar pirkstu bakstījās pa nāsīm un pēc tam šķietami noslaucīja iegūto velti uz slavenā rakstāmgalda, ko pirmo reizi izmantoja Džons Kenedijs 1961. gadā un vēlāk izmantoja arī citi prezidenti, tostarp Džimijs Kārters, Bils Klintons, Baraks Obama un Džo Baidens, ziņo “New York Post”.

Germafobs Tramps “Truth Social” ierakstā atklāja, ka “Resolute” galds uz laiku ir aizstāts ar “C&O” galdu, kas ir viens no sešiem pieejamajiem galdiem pašreizējam prezidentam.

Šis rakstāmgalds, “C&O”, ir arī ļoti labi zināms, to izmantoja prezidents Džordžs H.V. Bušs un citi, ir uz laiku uzstādīts Baltajā namā, kamēr “Resolute” galds tiek nedaudz atjaunots — tas ir ļoti svarīgs darbs,” rakstīja Tramps.

“Šī ir skaista, bet pagaidu nomaiņa!”

“C&O” ir saīsinājums no “Chesapeake and Ohio Railway”, un sākotnēji tika izveidots šī uzņēmuma īpašniekiem. Sākotnēji tas tika izmantots Ovālā kabineta studijā 1975. gadā, pirms dzelzceļa uzņēmums GSX 1987. gadā to uzdāvināja Baltajam namam.

“Resolute” galds, iespējams, ir visslavenākais un pazīstamākais galds, kas rotā Ovālo kabinetu, kas uzbūvēts no Lielbritānijas Arktikas izpētes kuģa HMS “Resolute” atliekām un ko karaliene Viktorija pasniedza prezidentam Raterfordam B. Heisam 1880. gadā.