VIDEO. Ūdens nirēju grupa izglābj un atbrīvo 5 vaļhaizivis, kas iekļuvušas zvejas tīklos Ieteikt







Reuters savā “Twitter” kontā dalījušies ar video, kurā redzams, kā nirēju grupa atbrīvo 5 vaļhaizivis, kas iepinušās zvejas tīklos.

Vaļhaizivis tika atrastas iesprostotas zvejas tīklos okeāna ūdeņos pie Indonēzijas.

Videos taken by a group of divers showed five whale sharks being rescued after the sharks were found trapped in fishing nets in ocean waters off Indonesia pic.twitter.com/Wkpwva1teY — Reuters (@Reuters) July 20, 2023

Komentārā kāds pauž pateicības vārdus glābējiem par viņu drosmi glābt tik brīnišķīgas radības.

Much gratitude to the divers for helping these lovely creatures! — lilleneiu (@hexenkaas) July 20, 2023

Kāds cits komentātājs uzskata, ka šāda glābšanas operācija nevarētu būt pārāk droša, jo tās tomēr ir “lielas un izsalkušas haizivis”.

I don’t think it’s safe to rescue big hungry sharks — Abdelillah Agha (@Abdillah_Agha) July 20, 2023

Vēl kāds komentāra autors norāda, ka šādas darbības ir jāsoda, jo tā ir noziedzība.

Activities against the planet should be treated as CRIMES AGAINST HUMANITY and perpetrators punished severely. — iamsterdani (@danihasbini) July 20, 2023